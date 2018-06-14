Галерея: в Нарве почтили память жертв июньской депортации
14 июня 2018 г., 14:05
Невзирая на ведущийся ремонт нарвского вокзала и привокзальной площади, здесь, у мемориального камня Memento mori, сегодня в полдень отметили 77-ю годовщину июньской депортации 1941 года.
Вел памятное собрание председатель Нарвской организации Memento Рейн Стейнфельд. Также приняли участие настоятель Нарвского Александровского прихода Владимир Батухтин, а от лица самоуправления - мэр Нарвы Тармо Таммисте. Среди собравшихся были председатель Нарвского горсобрания Александр Ефимов и городской секретарь Антс Лийметс, по совместительству возглавляющий Эстонское общество Нарвы.