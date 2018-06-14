чт, 14.06.2018
Даже эстонский русский с самыми раздражающими взглядами является частью эстонского общества Матс Куускемаа
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В центре Таллинна мотоциклист протаранил автомобиль

В центре Таллинна мотоциклист протаранил автомобиль

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Авария на улице Крейцвальди.

ФОТО: Lugeja pilt

Сегодня в центре Таллинна, на улице Крейцвальди, попал в аварию мотоциклист. Пострадавшему на месте оказывают первую помощь.

В 14.06 полиция получила сообщение о ДТП на ул. Крейцвальди, где произошло столкновение мотоцикла и автомобиля Peugeot. По первоначальным данным, автомобиль Peugeot совершал левый поворот во двор, и в это время в автомобиль въехал мотоцикл. Мотоциклист доставлен в больницу.

Все причины ДТП выяснит следствие. На месте аварии полицией проводятся следственные мероприятия, а также ликвидируются последствия ДТП. На данный момент перекрыта часть улицы Крейцвальди между Нарвским шоссе и улицы Рауа.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ