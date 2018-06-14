В центре Таллинна мотоциклист протаранил автомобиль

В 14.06 полиция получила сообщение о ДТП на ул. Крейцвальди, где произошло столкновение мотоцикла и автомобиля Peugeot. По первоначальным данным, автомобиль Peugeot совершал левый поворот во двор, и в это время в автомобиль въехал мотоцикл. Мотоциклист доставлен в больницу.