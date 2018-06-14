В центре Таллинна мотоциклист протаранил автомобиль
14 июня 2018 г., 14:50
Сегодня в центре Таллинна, на улице Крейцвальди, попал в аварию мотоциклист. Пострадавшему на месте оказывают первую помощь.
В 14.06 полиция получила сообщение о ДТП на ул. Крейцвальди, где произошло столкновение мотоцикла и автомобиля Peugeot. По первоначальным данным, автомобиль Peugeot совершал левый поворот во двор, и в это время в автомобиль въехал мотоцикл. Мотоциклист доставлен в больницу.
Все причины ДТП выяснит следствие. На месте аварии полицией проводятся следственные мероприятия, а также ликвидируются последствия ДТП. На данный момент перекрыта часть улицы Крейцвальди между Нарвским шоссе и улицы Рауа.