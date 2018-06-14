Центристы подписались под идеей увеличить штраф за незнание госязыка до 6400 евро

Центрист Яанус Карилайд сказал Rus.Postimees, что его подпись под законопроектом не может расцениваться как официальная позиция Центристской партии или фракции, это его личная позиция. "Эта тема нуждается в дальнейших дебатах. Что делать, чтобы этот языковой вопрос двигался вперед в правильном направлении. Если не помогут штрафы, может быть, есть какие-то другие методы", - сказал политик.

Член Рийгикогу от Центристской партии Мярт Сультс сказал, что эстонский язык к настоящему моменту должна была выучить вся страна.

«Я преподаватель и давно имею дело с преподаванием языка и языковым погружением, оно происходит в Эстонии на протяжении вот уже 27 лет и ни к чему не привело. Были созданы фирмы как раз для обучения эстонскому языку, они потратили на это огромное количество денег налогоплательщиков, но результата это не принесло. За 27 лет уже вся Эстония должна была выучить язык, я бы за это время заговорил на любом языке мира», - сказал Сультс порталу Rus.Postimees.

Он добавил, что мы должны заняться этим делом, и речь не идет о противопоставлении «эстонский язык – русский язык», речь, по его словам о государственном языке и всех других языках, на которых говорят жители Эстонии.

На вопрос о том, не слишком ли рискованно ставить подпись под таким документом, учитывая число русскоязычных избирателей, депутат ответил, что все в жизни – риск. «Даже когда вы идете через дорогу, вы рискуете. Этот законопроект нужен не для того чтобы кого-то наказать и оштрафовать, упаси бог. Этот документ касается конкретных фирм, а люди не виноваты в том, что их недостаточно мотивировали. Государство и местные самоуправления должны удвоить усилия, а не тыкать пальцем в людей», - заключил Сультс.

Депутат Европарламента Яна Тоом на своей странице в Facebook прокомментировала эту ситуацию.

«Какой стыд. «Позитивно мотивировать» соблюдение Закона о языке десятикратным увеличением штрафов - особо изощренный садизм. Мне очень стыдно, что под этой бумагой стоят подписи двух моих однопартийцев. Я не член Рийгикогу, но я сделаю все, чтобы этот позор не был принят. Уверена, что так же думает большинство моих коллег», - написала политик.

По словам пресс-секретарь Центристской партии Андре Ханимяги, фракция Центристской партии не обсуждала этот вопрос и два депутата подписали законопроект по своей собственной инициативе.

Это подтвердил и член правления Центристской партии, старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд. «Не секрет, что перед выборами многие политики из кожи вон лезут, чтобы заполучить внимание общественности. Иногда дело доходит до совсем уж странных вещей. Во всяком случае могу заверить, что Центристская партия ни на одном из уровней (ни на правлении, ни в собрании уполномоченных, ни где-либо еще) не обсуждала идею увеличить штрафы за нарушения требований, предъявляемых Законом о языке, - сказал Кальюлайд. - Подписавшиеся под законопроектом Яанус Карилайд и Март Сультс ни в коем случае не выражают позицию Центристской партии».

По мнению Кальюлайда, государство не должно вмешиваться в рыночные отношения: «Если в каком-то магазине продавцы не владеют языками на достаточном уровне, то у клиентов всегда есть возможность совершить покупки в каком-нибудь другом месте. В сферах торговли и обслуживания действуют законы конкуренции и государство не должно в это вмешиваться. Раздувание разногласий между русскими и эстонцами никогда еще ни до чего хорошего не доводило. В Эстонии живут представители 192 национальностей. На протяжении сотен лет - еще со времен Ганзы - Таллинн был домом для людей многих национальностей. Так это остается по сей день, так это останется и в будущем».