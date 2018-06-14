Уличный опрос в Тбилиси: хотим, чтобы никто не делал «бах-бах». Люди правильно делали, что возмущались!

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Тамара из Сухуми:

Справедливость пока не восторжествовала. Ждём перемен у лучшему. Хотелось бы изменить наше социальное положение. Тишины, мира, спокойствия, чтобы никто не делал «бах-бах». Я сама сухумская и знаю, что это такое.

Люди правильно делали, что возмущались. Стоял ли кто-то за этими протестами? Саакашвили – мой «золотой»? Не будем лучше о нем. Это очень опасно.

Леван:

Не думаю, что отставка изменит что-то к лучшему. Мы потеряли веру. Ждем восстановления справедливости. Это касается и расследования убийства двух подростков, и вообще того, чтобы соблюдались законы. Убежден, что отставка премьера – это победа улицы. За этими протестами никто из политиков не стоял. Народ непобедим. И в этом сила грузинского народа.

Охранник Шота Закариадзе:

Я не доволен отставкой премьера. Глава правительства должен был сначала успокоить ситуацию, а потом уходить. Убежден, что успокоить народ можно было бы, если бы премьер занимался делом, а не самим собой. Его поведение диктует другой человек! Но имя этого кукловода я вам не назову.

Скажу только, что наш премьер не сделал ничего хорошего. За два с половиной года пребывания у власти не снизил цену на бензин ни на цент! Он не сделал для людей абсолютно ничего полезного.

Гроссмейстер Лаша:

Жизнь в Грузии наладится, если правящая партия изменит систему к лучшему: если будет больше демократии, меньше деспотизма и коррупции. Грузия устала. Не столько от правящей партии «Грузинская мечта», сколько от бесконечных перемен. Уже 30 лет нашей независимости, а всё время какие-то потрясения. Народ устал.

Да, у нас сложная геополитическая ситуация, сказываются интересы очень сильных стран. Мы продолжаем бороться за нашу независимость, поскольку часть территорий оккупированы. Грузия – заложник мировой политики.