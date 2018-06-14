Парламент Эстонии отменит спецпенсии с 2020 года
14 июня 2018 г., 14:37
Рийгикогу принял законодательные поправки, отменяющие специальные пенсии для военнослужащих, полицейских, пограничников и прокуроров. Спецпенсии отменят для тех, кто поступит на службу с 2020 года.
Речь идет о пенсиях, введенных в 1990-х и в начале 2000-х гг. с целью компенсировать низкие зарплаты в государственном секторе, передает Rus.ERR.
Согласно закону, специальные пенсии будут отменены в течение переходного периода. Право на получение специальной пенсии сохраняется у лиц, находящихся на службе 31 декабря 2019 года.