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Парламент Эстонии отменит спецпенсии с 2020 года

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ФОТО: West Coast Surfer/picture alliance / moodboard

Рийгикогу принял законодательные поправки, отменяющие специальные пенсии для военнослужащих, полицейских, пограничников и прокуроров. Спецпенсии отменят для тех, кто поступит на службу с 2020 года.

Речь идет о пенсиях, введенных в 1990-х и в начале 2000-х гг. с целью компенсировать низкие зарплаты в государственном секторе, передает Rus.ERR.

Согласно закону, специальные пенсии будут отменены в течение переходного периода. Право на получение специальной пенсии сохраняется у лиц, находящихся на службе 31 декабря 2019 года.

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