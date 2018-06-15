Женщина по имени Алекса откроет вам дверь и задернет шторы

Марк Мельц, представитель фирмы-производителя решений умного дома JUNG, рассказал, что интерес к умным домам в последние годы заметно вырос, хотя осведомленность, что же такое умный дом и какие решения он может предложить, все еще остается на достаточно низком уровне. «В связи с широким распространением и выбором смарт-устройств часто умным домом считают просто жилье, где есть такие отдельные устройства. На самом же деле умный дом состоит не из отдельных решений – это система, которая контролирует дом и управляет им в целом», - отметил Мельц.

Марк Мельц (слева): "Потребителям всегда интересны новые решения умного дома". ФОТО: Рауль Меэ

Нередко владельцы частных домов, заказывая установку умного дома, не конкретизируют, что именно следует включить в систему. «Важно начинать с определения собственных потребностей, чтобы готовое решение действительно соответствовало повседневному ритму жизни пользователя. Избыточные решения часто имеют обратный эффект», - сказал Тыну Линно, член правления специализирующейся на автоматизации зданий компании Saksa Smart OÜ.

Планируя свой первый умный дом, Мельц и Линно советуют начинать с наиболее базовых функций: отопление, вентиляция и система безопасности, к которым позднее можно будет с легкостью добавить новые функции. По словам инженера-электрика, лектора по осветительной технике и члена правления компании Tiiu Tamm Inseneribüroo OÜ Тийу Тамм, важное место также занимает освещение, являющееся краеугольным камнем психического и физического здоровья человека.