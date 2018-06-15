Женщина по имени Алекса откроет вам дверь и задернет шторы

Мы регулярно сообщаем читателям о новых решениях умного дома, и все уже прекрасно знают, что с их помощью можно дистанционно включать свет и отопление, закрывать ворота и вообще притворяться, что вы дома. Но новинка умного дома - это что-то особенное!
Марк Мельц, представитель фирмы-производителя решений умного дома JUNG, рассказал, что интерес к умным домам в последние годы заметно вырос, хотя осведомленность, что же такое умный дом и какие решения он может предложить, все еще остается на достаточно низком уровне. «В связи с широким распространением и выбором смарт-устройств часто умным домом считают просто жилье, где есть такие отдельные устройства. На самом же деле умный дом состоит не из отдельных решений – это система, которая контролирует дом и управляет им в целом», - отметил Мельц.
Нередко владельцы частных домов, заказывая установку умного дома, не конкретизируют, что именно следует включить в систему. «Важно начинать с определения собственных потребностей, чтобы готовое решение действительно соответствовало повседневному ритму жизни пользователя. Избыточные решения часто имеют обратный эффект», - сказал Тыну Линно, член правления специализирующейся на автоматизации зданий компании Saksa Smart OÜ.
Планируя свой первый умный дом, Мельц и Линно советуют начинать с наиболее базовых функций: отопление, вентиляция и система безопасности, к которым позднее можно будет с легкостью добавить новые функции. По словам инженера-электрика, лектора по осветительной технике и члена правления компании Tiiu Tamm Inseneribüroo OÜ Тийу Тамм, важное место также занимает освещение, являющееся краеугольным камнем психического и физического здоровья человека.
Ну и о новинке. Теперь в комплект решений умного дома входит специальная система, управляемая голосом, с помощью которой можно, к примеру, выключить освещение или задернуть шторы. Система имеет женское имя. Ее зовут Алекса, и с этой невидимой электронной горничной можно разговаривать. Правда, пока она понимает только по-английски и запрограммирована на отдельные фразы. Что будет следующим шагом? Голографическое изображение красавицы в кружевном передничке?