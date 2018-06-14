Кадриорг вскоре отметит важную дату

16 июня в 16 часов в Кадриорге начнется национально-романтический концерт эстонской музыки "Здесь хорошо жить!" в исполнении Камерного хора Таллинской филармонии и Таллинского камерного оркестра под управлением Ристо Йооста. Главное произведение, которое прозвучит в концерте, посвященном 100-летию ЭР, - песнопение Карла Аугуста Херманна "Уку и Ванемуйне, или боги и народы Эстонии", оркестрованное заново композитором Раймо Кангро в 1997 году.

Официальное открытие 300-го сезона парка состоится 21 июня в 18 часов. Музыкальный поход во времени от основания парка до наших дней совершат музыканты и солисты музыкального училища имени Георга Отса под управлением Сирли-Иллак Олувере. Исполняться будут произведения Баха, Моцарта и других, в том числе и эстонских композиторов.

Официальный день рождения - 22 июля будет отмечаться гала-концертом на концертной площадке парка. Начало в 16 часов. Выступит Всеэстонский молодежный симфонический оркестр с солистами Элиной Нечаевой, Калле Сеппом и Андреасом Лендом. Дирижер Юри-Руут Кангур.