Почта Нидерландов извинилась за марку с намеком: на ней футболист сбивает самолет

Сюжет придумал и воплотил в жизнь художник из Львова Андрей Ермоленко, сообщает радио «Свобода». Он нарисовал серию из восьми плакатов к ЧМ-2018.

Графическое оформление работ Ермоленко напоминает официальную символику чемпионата. Каждая иллюстрация посвящена событию, которое Ермоленко считает основанием для бойкота соревнований, - аннексии Крыма, поддержке РФ боевиков в Донбассе, катастрофе МН17, бомбардировкам сирийского Алеппо, судьбе украинских политзаключенных в РФ, отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании, говорится в статье.

Художник опубликовал в открытом доступе созданные им иллюстрации и разрешил всем желающим ими пользоваться. «Постеры показывают жестокую и кровавую сущность российского режима», - писало украинское издание УНИАН. Ермоленко известен на Украине по созданным им нашивкам для сотен Евромайдана и участников АТО, а также по серии неофициальных логотипов для крупнейших городов Украины United Colours of Ukraine, отмечалось в статье.

На сайте почты Нидерландов изображение марки с футболистом, сбивающим самолет, отсутствует, однако имеется услуга по заказу «индивидуальных марок». Можно заказать блок из десяти марок, загрузив собственное изображение, сообщает радио «Свобода».

Компания подтвердила, что желающие сделать заказ с сюжетом Ермоленко уже нашлись. Фотографию марки за несколько дней до чемпионата стали распространять пользователи социальных сетей.

В Нидерландах появилась почтовая марка с антироссийским плакатом к ЧМ по футболу - https://t.co/STns4CL2MC pic.twitter.com/JFpmNf2y7f — Донбасс.Реалии (@donbassrealii) 13 июня 2018 г.

PostNL сожалеет, что сервис компании создал изображение, которое может быть для кого-то оскорбительным. Как говорится в сообщении, между тем ответственность за содержание марки возлагается на лицо, которое разрабатывает и заказывает ее. По условиям пользования услугой клиенту запрещено использовать материалы, которые могут быть восприняты как оскорбительные или имеют политическое содержание.

Пока непонятно, будут ли приняты меры против заказчика скандального сюжета. Компания изучает меры, которые могли бы пресечь злоупотребление сервисом в будущем.

Самолет Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. В результате погибли 298 человек. Для расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (JIT), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

24 мая эксперты JIT опубликовали промежуточный доклад, где говорилось, что зенитная ракетная установка «Бук», из которой был произведен запуск ракеты, сбившей Boeing, могла быть завезена из России и принадлежала 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском.