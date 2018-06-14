Видео: 13-летняя эстонская прыгунья в высоту показала выдающийся результат

Лусти сразу на девять сантиметорв улучшила рекорд данного соревнования, который держался 23 года. Также результат Лусти - третий в сезоне у эстонских прыгуний в высоту. Первые два места делят Грете Удрас (1,82) и Элерийн Хаас (1,81).