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  • Видео: 13-летняя эстонская прыгунья в высоту показала выдающийся результат

Видео: 13-летняя эстонская прыгунья в высоту показала выдающийся результат

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Лийза-Мария Лусти

ФОТО: Erakogu

На этапе молодежных соревнований "ТВ 10 Олимпийских Звезд" в многоборье, дисциплине прыжков высоту, 13-летняя Лийза-Мария Лусти показала результат 1 метр 80 сантиметров, передает sport.err.ee

Лусти сразу на девять сантиметорв улучшила рекорд данного соревнования, который держался 23 года. Также результат Лусти - третий в сезоне у эстонских прыгуний в высоту. Первые два места делят Грете Удрас (1,82) и Элерийн Хаас (1,81).

По словам тренера спортсменки Хейко Вяэта, чтобы понять значение результата Лусти, надо заглянуть в юниорский табель сезона: попытка на 1,80 - пятый результат сезона в мире.

Видео прыжка Лусти можно посмотреть здесь.

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