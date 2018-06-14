Картина дня: смерть Говорухина, штраф за незнание эстонского языка и начало ЧМ-2018

Член Рийгикогу: за незнание эстонского языка будем выписывать штраф в размере 6400 евро

Член Рийгикогу от партии "Отечество" Тармо Круузимяэ инициирует законопроект о внесении изменений в Закон о языке с тем, чтобы штраф для нарушителей требований к владению госязыком увеличился в десять раз, то есть с нынешних 640 евро до 6400 евро. Читать далее... Центристы Сультс и Карилайд подписались под идеей увеличить штраф за незнание госязыка. Читать далее...

По всей Эстонии вывешены траурные флаги

В четверг в память о жертвах массовых депортаций в Эстонии подняли траурные флаги. Читать далее... «Море слез»: в Таллинне площадь Вабадузе заполонили воздушные шары. Читать далее... в Нарве почтили память жертв июньской депортации. Читать далее...

Умер режиссер Станислав Говорухин

Сегодня в возрасте 82 лет скончался режиссер и депутат Госдумы РФ Станислав Говорухин, сообщают российские СМИ со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина. Читать далее...

Полиция оцепила многоквартирный дом: человек собрался выпрыгнуть из окна

Полиция и спасатели сегодня около 13 часов оцепили многоквартирный дом на улице Пикк в Пярну и развернули батут, поскольку находившийся в квартире на четвертом этаже мужчина грозится выпрыгнуть из окна. Читать далее...

Уникальная находка в ходе строительства в Таллинне

Таллинн полон тайн и загадок. А земля столичного района Каламая полна сокровищ, которые недавно были обнаружены археологами. Читать далее...

Фото: в Эстонии появился новый парк развлечений для всей семьи

В парке приключений Кивиыли, который до сих пор был известен больше как горнолыжный центр, теперь открыли парк развлечений для всей семьи. Читать далее...

Требовавшего особого статуса для Нарвы Чуйкина выбрали представителем российских соотечественников

Четверть века назад, будучи председателем Нарвского городского собрания Владимир Чуйкин пытался организовать референдум, чтобы провозгласить Ида-Вирумаа независимым от Эстонии автономным регионом. Читать далее...

Популярность EKRE достигла рекордной отметки

Рейтинг Партии реформ в июне снизился до 28% и почти сравнялся с рейтингом Центристской партии (27%), а занимающая третье место Консервативная народная партия (EKRE) продолжает наращивать популярность, которая достигла рекордных 18%. Читать далее...

Эстония вошла в топ-10 недружественных по отношению к России стран

Россияне считают самым близким союзником Беларуссию, а самым враждебным государством США, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра». Читать далее...

Видео: вертолет Департамента полиции и погранохраны увернулся от столкновения с дроном

Вертолет Департамента полиции и погранохраны, занимающийся тушением пожара в Харьюмаа, чуть не столкнулся с дроном журналиста Kanal 2. Читать далее...

«Это было ужасно!» Молодые люди поехали отдыхать на Кипр и едва выбрались из местной тюрьмы

Жителю Риги Янису 26 лет, молодой человек работает в финансовой сфере. В компании двух друзей он решил отправиться на Кипр, но поездка обернулась кошмаром. С момента его возвращения в Латвию прошла неделя. Все произошедшее теперь Янис рассказывает как анекдот, с улыбкой. Читать далее...

Россия - Саудовская Аравия. Лиха беда начало