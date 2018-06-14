Ликвидаторы Versobank начнут выплату крупных компенсаций

Ликвидатор банка присяжный аудитор KPMG Ээро Кауп сказал в пресс-релизе, что ликвидируемый банк располагает достаточными денежными средствами, поэтому нет причин задерживать выплаты вкладчикам.

«Вкладчикам, подавшим заявление к данному сроку, то есть к 3 июня, мы сможем выплатить большую часть депонированных денег еще до наступления срока предъявления требований и окончания продажи имущества банка. К настоящему моменту вдобавок к уже выплаченным через гарантийный фонд компенсациям получены также заявления на общую сумму 87 млн евро», - сказал Кауп.

В сотрудничестве с ликвидаторами банка гарантийный фонд приступил к компенсации вкладов и хранившихся на счетах денег в размере до 100 000 евро еще 5 апреля 2018 года. К настоящему времени гарантийный фонд выплатил компенсации 2505 клиентам в сумме 88,9 млн евро. Теперь на основании поданных заявлений ликвидаторы банка приступят к выплате компенсаций клиентам, на счетах которых было более 100 000 евро или которые не ходатайствовали о компенсации вкладов перед гарантийным фондом.

Несмотря на то, что инвентаризация активов и обязательств банка, а также составление ликвидационного баланса еще не закончены, ликвидаторы считают, что в ликвидационном производстве не возникнет дефицита активов, поэтому можно будет продолжить постепенную компенсацию вкладов.

Каждому подавшему корректное заявление вкладчику в ближайшие недели будет компенсировано до 200 000 евро и еще дополнительно 30 процентов от превышающего эту сумму остатка счета. Например, если на счете было 300 000 евро, то помимо 200 000 евро будет выплачено еще 30 000 евро. Оставшиеся суммы будут окончательно выплачены после истечения срока предъявления требований в ликвидационном производстве 30 июля 2018 года. Всем кредиторам компенсация производится единообразно, и в процессе компенсации никому не оказывается предпочтения.

Ликвидаторы призывают всех клиентов банка, которые еще не подали ликвидаторам заявления о требовании, подать его не позднее 24 июня 2018 года, даже если хранившаяся на счете сумма была для вкладчика несущественной.