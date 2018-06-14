Английского болельщика избили и ограбили в Москве
14. июнь 2018, 15:24
Болельщик сборной Англии был избит и ограблен в Москве в понедельник, сообщает британское издание Metro. По информации издания, нападение было осуществлено пятью местными жителями.
Сообщается, что в момент происшествия англичанин находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому в полицейском участке он не смог вспомнить подробностей инцидента. Предположительно, мужчину заставили снять определенную сумму денег в банкомате. Расследование продолжается, работает переводчик.
По данным "Спорт-Экспресса", это первый подобный инцидент в преддверии старта турнира.