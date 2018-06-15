Фото: ласнамяэский пентхаус с видом на море и камином

Площадь квартиры - 94,2 квадратных метра, а на фотографиях она кажется просто огромной. Возможно, такое впечатление складывается и из-за дизайна интерьера: белые стены, светло-серый пол, низкая мебель, обилие застекленных шкафов-купе.

ФОТО: KV.EE

В сущности, дизайн аскетичен: предметов декора очень мало. Красивый ковер приглушенных оттенков в гостиной, картина с желтой розой в спальне, несколько декоративных скульптурок. Фотографии, на которых изображена, видимо, хозяйка квартиры, скорее всего переедут на новое место жительства. Хотя в объявлении сказано, что в квартире остается все убранство.

ФОТО: KV.EE

В квартире есть ниши и укромные уголки. Своеобразен камин, который, вероятно, очень приятно топить прохладными вечерами.

ФОТО: KV.EE

Квартира перепланирована, превращена в двухкомнатную, увеличена ванная комната, в которой теперь есть не только массажная ванна и большая душевая кабина, но и баня.

ФОТО: KV.EE