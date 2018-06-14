Вместо Сависаара в Таллиннское горсобрание придет член IRL

По словам председателя фракции партии Рийны Солман, перевес Центристской партии в горсобрании минимален, поэтому в их интересах, чтобы Сависаар оставался в городском собрании: «Из недавнего решения суда мы знаем, что состояние здоровья Эдгара Сависаара не позволяет ему участвовать в судебном процессе. По тем же причинам бывший мэр не в состоянии представлять интересы своих избирателей в Таллиннском городском собрании. Таллиннская оппозиция с Isamaa в первых рядах уже несколько лет говорит о системных ошибках в управлении городом, и еще одно дополнительное место для фракции Isamaa приблизит нас к тому, чтобы внести существенные изменения в городском управлении».