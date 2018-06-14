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Вместо Сависаара в Таллиннское горсобрание придет член IRL

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Эдгар Сависаар.

ФОТО: Tairo Lutter

По информации Postimees, Эдгар Сависаар планирует на три месяца приостановить свои полномочия в Таллиннском городском собрании.

Поскольку Сависаар был единственным в своем списке, попавшим в горсобрание, то  замещающим его депутатом станет представитель партии Isamaa. «Вместо Сависаара депутатом горсобрания может стать Олле Кооп», - сказал советник фракции Isamaa Карл Сандер Казе.

По словам председателя фракции партии Рийны Солман, перевес Центристской партии в горсобрании минимален, поэтому в их интересах, чтобы Сависаар оставался в городском собрании: «Из недавнего решения суда мы знаем, что состояние здоровья Эдгара Сависаара не позволяет ему участвовать в судебном процессе. По тем же причинам бывший мэр не в состоянии представлять интересы своих избирателей в Таллиннском городском собрании. Таллиннская оппозиция с Isamaa в первых рядах уже несколько лет говорит о системных ошибках в управлении городом, и еще одно дополнительное место для фракции Isamaa приблизит нас к тому, чтобы внести существенные изменения в городском управлении».

В случае остановки полномочий Сависаара, у оппозиции будет 39 мест из 79, а у Центристской партии – 40.

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