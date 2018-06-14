«Недопустимо, чтобы пациент угрожал медработникам и их близким»: врачи Эстонии требуют защиты

В четверг Союз врачей Эстонии направил министру здоровья и труда, министру юстиции и канцлеру права публичное обращение, в котором отмечает, что наравне с безопасностью пациентов при оказании медицинской помощи нужно также гарантировать безопасность врачей и других работников здравоохранения.

Обращение продиктовано ситуацией в Ямеялаской психиатрической клинике, где принудительно госпитализированный преступник, совершивший два убийства, терроризирует персонал и угрожает ему.

«Судебно-психиатрическое принудительное лечение совершивших опасное преступление пациентов — это услуга здравоохранения, но она также включает принудительные меры, необходимые для обеспечения безопасности общества, а часто - и самого пациента. Лечение пациентов с высоким уровнем риска должно проходить в соответствующих условиях», - говорится в обращении.

Строительство соответствующих требованиям безопасности больничных зданий, вербовка и обучение достаточного количества персонала и необходимые меры безопасности должны быть гарантированы на государственном уровне, считает Союз врачей.

«Недопустимо, чтобы пациент угрожал медциинским работникам и их близким, снимал персонал и пациентов на видео и распространял видеоматериалы в интернете. Если невозможно избежать этого в нынешних условиях клиники Ямеяла, то находящегося на принудительном лечении опасного пациента нужно перевести в психиатрическое отделение тюремной больницы», - пишут врачи.