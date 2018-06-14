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«Недопустимо, чтобы пациент угрожал медработникам и их близким»: врачи Эстонии требуют защиты

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Врачи.

ФОТО: Scanpix

По сообщению Союза врачей, наряду с безопасностью пациентов при оказании медицинской помощи нужно также гарантировать безопасность врачей и других работников здравоохранения.

В четверг Союз врачей Эстонии направил министру здоровья и труда, министру юстиции и канцлеру права публичное обращение, в котором отмечает, что наравне с безопасностью пациентов при оказании медицинской помощи нужно также гарантировать безопасность врачей и других работников здравоохранения.

Обращение продиктовано ситуацией в Ямеялаской психиатрической клинике, где принудительно госпитализированный преступник, совершивший два убийства, терроризирует персонал и угрожает ему.

«Судебно-психиатрическое принудительное лечение совершивших опасное преступление пациентов — это услуга здравоохранения, но она также включает принудительные меры, необходимые для обеспечения безопасности общества, а часто - и самого пациента. Лечение пациентов с высоким уровнем риска должно проходить в соответствующих условиях», - говорится в обращении.

Строительство соответствующих требованиям безопасности больничных зданий, вербовка и обучение достаточного количества персонала и необходимые меры безопасности должны быть гарантированы на государственном уровне, считает Союз врачей.

«Недопустимо, чтобы пациент угрожал медциинским работникам и их близким, снимал персонал и пациентов на видео и распространял видеоматериалы в интернете. Если невозможно избежать этого в нынешних условиях клиники Ямеяла, то находящегося на принудительном лечении опасного пациента нужно перевести в психиатрическое отделение тюремной больницы», - пишут врачи.

Союз врачей также осудил пассивность политиков и госслужащих, которые до сих пор сваливали проблему друг на друга, не осознавая серьезности ситуации. «Мы ждем от Министерства социальных дел, Министерства юстиции и канцлера права быстрого и конструктивного сотрудничества по поиску подходящего юридического решения и прекращению ситуации, вредящей физическому и психологическому здоровью работников здравоохранения», - говорится в обращении.

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