Игрушки с мемориала погибшим при пожаре в Кемерово отдадут в детдома

Волонтеры студенческого корпуса спасателей Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) и Кемеровской епархии 14 июня начали сортировать игрушки, принесенные к мемориалу у сгоревшего в Кемерово торгового центра "Зимняя вишня", чтобы привести их в порядок и передать нуждающимся, передает Newsru.com.
В мероприятии также принял участие настоятель храма Петра и Февронии Муромских протоиерей Роман Хлипитько, сообщается на сайте Кузбасской митрополии. Игрушки, пригодные для использования, передадут в детские дома. Уже на месте работ волонтеры произвели сортировку и передали часть игрушек в химчистку.
"Планируется, что после того, как игрушки приведут в порядок, их направят в детские дома, детям-сиротам, в больницы, где дети проходят длительное лечение, в малоимущие семьи, для которых этот дар будет особенно дорог и важен. Это многовековая традиция Русской православной церкви - передавать вещи тех, кто оставил эту реальность, или посвященные им, как гарант того, что люди будут молиться о них. Это не просто сохранение памяти, но и милостыня, помощь", - рассказал РИА "Новости" руководитель информационно-просветительского отдела Кемеровской епархии диакон Вячеслав Ланский.
Иконы и молитвы, которые православные верующие оставляли на месте памяти и скорби, передадут в храмы, отмечают в Кузбасской митрополии. Между тем Ланский не дал однозначного ответа касательно судьбы икон: по его словам, их также могут распределить между нуждающимися семьями.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где размещалось несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате инцидента погибли 60 человек, среди которых было 37 детей. Еще 79 человек получили травмы. По уголовному делу о пожаре проходят 10 фигурантов.
Ранее 14 июня сообщалось, что российское отделение Красного Креста выплатило семьям жертв трагедии по 1,1 млн рублей. Кроме того, средства от средства, поступившие на расчетный счет организации от физических и юридических лиц, пошли на санаторно-курортное лечение для родных погибших и необходимые препараты для одного из пострадавших.