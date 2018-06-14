Игрушки с мемориала погибшим при пожаре в Кемерово отдадут в детдома

В мероприятии также принял участие настоятель храма Петра и Февронии Муромских протоиерей Роман Хлипитько, сообщается на сайте Кузбасской митрополии. Игрушки, пригодные для использования, передадут в детские дома. Уже на месте работ волонтеры произвели сортировку и передали часть игрушек в химчистку.

"Планируется, что после того, как игрушки приведут в порядок, их направят в детские дома, детям-сиротам, в больницы, где дети проходят длительное лечение, в малоимущие семьи, для которых этот дар будет особенно дорог и важен. Это многовековая традиция Русской православной церкви - передавать вещи тех, кто оставил эту реальность, или посвященные им, как гарант того, что люди будут молиться о них. Это не просто сохранение памяти, но и милостыня, помощь", - рассказал РИА "Новости" руководитель информационно-просветительского отдела Кемеровской епархии диакон Вячеслав Ланский.

Иконы и молитвы, которые православные верующие оставляли на месте памяти и скорби, передадут в храмы, отмечают в Кузбасской митрополии. Между тем Ланский не дал однозначного ответа касательно судьбы икон: по его словам, их также могут распределить между нуждающимися семьями.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где размещалось несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате инцидента погибли 60 человек, среди которых было 37 детей. Еще 79 человек получили травмы. По уголовному делу о пожаре проходят 10 фигурантов.