Сладкоежки - народ избалованный. И не все любители сладкого хотят пробовать новинки: зачем рисковать, когда есть привычное и любимое. Российская шоколадная фабрика "Победа вкуса" решила победить Европу и начала с прибалтийских стран, построив завод в Латвии и пригласив на экскурсию журналистов из Эстонии. Так стоит ли сопротивляться или лучше сдаться на милость сладкого победителя?
Шоколадная фабрика «Победа» была открыта в 2000 году в подмосковном городе Егорьевске. Сегодня это одна из крупнейших кондитерских фабрик в России, которая производит более 50 000 тонн шоколада в год и экспортирует свою продукцию в более чем 20 стран мира. Общая площадь всех производственных зданий - 38 000 квадратных метров, на фабрике работает более 900 сотрудников.
Активно работающее, тщательно и придирчиво следящее за качеством продукции и использующее только натуральное сырье предприятие пищевой промышленности, разрабатывающее новые сорта и имеющее под боком огромный российский рынок сбыта захотело победить Евросоюз. Амбиции вполне понятны, но как же быть с санкциями, пошлинами и прочей бюрократией?
Плацдармом для экспансии «Победы вкуса» в Европу стал латвийский город Вентспилс, где в 2016 году назад был открыт третий по счету завод семейного предприятия. «В поисках оптимального решения мы тщательно изучили возможности для развития бизнеса в Латвии, Литве и Эстонии. Изучали систему налогообложения, величину расходов на заработную плату, наличие квалифицированных работников, свободных экономических зон и доступность портов, господдержку, возможность субсидий. В итоге выбрали Вентспилс», – рассказывает президент и совладелец компании Виталий Муравьев.
После запуска производства 80% продукции еще отгружалось на привычные для компании рынки: в США, Мексику, Китай, Израиль, Молдавию и Грузию. Экспорт в ЕС начался на второй год работы фабрики. Теперь российский производитель беспошлинно продает свою продукцию в странах ЕС. Это позволяет компании сэкономить до 7% расходов, связанных с экспортом. Мощность вентспилсской фабрики составляет 1080 тонн изделий из шоколада в год.
В России компания владеет двумя заводами, которые находятся в Подмосковье и выпускают в общей сложности 50 тысяч тонн шоколада в год. Продукция компании экспортируется в 20 стран. По словам Муравьева, ежегодный оборот только на территории Таможенного союза, включающего Россию, Белоруссию и Казахстан, в прошлом году достиг 72,5 млн. евро.
Ассортимент производимой продукции велик. В Латвии очень полюбили шоколад с 72% и 62% какао в составе, а также развесные трюфели с начинкой, шоколадные конфеты «Мишки в лесу» и шоколадную серию с использованием натурального подсластителя стевии вместо сахара. Что касается Эстонии, то, по словам Муравьева, их продукцию можно найти в Rimi, Selver и Maхima. Давайте поищем! Надо же распробовать и понять, чем избалованных "Калевом" и "Лаймой", а также изобилием швейцарских и бельгийских брендов жителей Эстонии собирается побеждать "Победа вкуса"!