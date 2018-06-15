Шоколадная фабрика «Победа» была открыта в 2000 году в подмосковном городе Егорьевске. Сегодня это одна из крупнейших кондитерских фабрик в России, которая производит более 50 000 тонн шоколада в год и экспортирует свою продукцию в более чем 20 стран мира. Общая площадь всех производственных зданий - 38 000 квадратных метров, на фабрике работает более 900 сотрудников.

Активно работающее, тщательно и придирчиво следящее за качеством продукции и использующее только натуральное сырье предприятие пищевой промышленности, разрабатывающее новые сорта и имеющее под боком огромный российский рынок сбыта захотело победить Евросоюз. Амбиции вполне понятны, но как же быть с санкциями, пошлинами и прочей бюрократией?

Плацдармом для экспансии «Победы вкуса» в Европу стал латвийский город Вентспилс, где в 2016 году назад был открыт третий по счету завод семейного предприятия. «В поисках оптимального решения мы тщательно изучили возможности для развития бизнеса в Латвии, Литве и Эстонии. Изучали систему налогообложения, величину расходов на заработную плату, наличие квалифицированных работников, свободных экономических зон и доступность портов, господдержку, возможность субсидий. В итоге выбрали Вентспилс», – рассказывает президент и совладелец компании Виталий Муравьев.

После запуска производства 80% продукции еще отгружалось на привычные для компании рынки: в США, Мексику, Китай, Израиль, Молдавию и Грузию. Экспорт в ЕС начался на второй год работы фабрики. Теперь российский производитель беспошлинно продает свою продукцию в странах ЕС. Это позволяет компании сэкономить до 7% расходов, связанных с экспортом. Мощность вентспилсской фабрики составляет 1080 тонн изделий из шоколада в год.

В России компания владеет двумя заводами, которые находятся в Подмосковье и выпускают в общей сложности 50 тысяч тонн шоколада в год. Продукция компании экспортируется в 20 стран. По словам Муравьева, ежегодный оборот только на территории Таможенного союза, включающего Россию, Белоруссию и Казахстан, в прошлом году достиг 72,5 млн. евро.