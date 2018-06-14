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Навальный вышел на свободу

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Алексей Навальный.

ФОТО: TATYANA MAKEYEVA / REUTERS

Известный российский оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный в четверг, 14 июня, вышел на свободу по окончании срока административного ареста. Об этом сообщил сам политик в своем микроблоге Twitter, передает Deutsche Welle.

Навальный был приговорен к аресту Тверским судом Москвы 15 мая за организацию акции протеста "Он нам не царь", приуроченной к четвертой инаугурации Владимира Путина на президентский пост.

Оппозиционер получил 30 суток ареста по статье 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка организации публичных мероприятий). Он также был признан виновным в неповиновении полиции. По второй статье 19.3 КоАП ему назначили еще 15 суток ареста. Сроки не суммировались, политик отбывал их одновременно.

В ходе протестных митингов "Он нам не царь" по всей России были задержаны 1600 человек. За организацию акций были привлечены к ответственности более 30 сотрудников ФБК. Среди них - ведущий канала "Навальный Live" Руслан Шаведдинов, бывший координатор московского штаба Сергей Бойко, пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш и координатор штаба волонтеров Навального Николай Ляскин.

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