Навальный вышел на свободу

Всем привет. Я снова с вами после 30-суточной командировки. Ужасно рад быть на свободе.https://t.co/5W3x7qhqDv — Alexey Navalny (@navalny) June 14, 2018

Навальный был приговорен к аресту Тверским судом Москвы 15 мая за организацию акции протеста "Он нам не царь", приуроченной к четвертой инаугурации Владимира Путина на президентский пост.

Оппозиционер получил 30 суток ареста по статье 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка организации публичных мероприятий). Он также был признан виновным в неповиновении полиции. По второй статье 19.3 КоАП ему назначили еще 15 суток ареста. Сроки не суммировались, политик отбывал их одновременно.