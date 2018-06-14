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  • В связи с поездкой на мундиаль в МИД зарегистрировались лишь три эстонца

В связи с поездкой на мундиаль в МИД зарегистрировались лишь три эстонца

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Футбольные фанаты.

ФОТО: MARIANNE LOORENTS / VIRUMAA TEATAJA

По информации Министерства иностранных дел, по состоянию на настоящий момент, о том, что они отправляются в Россию, в МИД Эстонии сообщили 17 граждан страны, трое из них едут на чемпионат мира по футболу. И, согласно статистике Департамента полиции и погранохраны, число пересекающих границу с Россией мундиаль не увеличил, пишет Postimees.

Пресс-секретарь МИДа Армо Васк сказал, что хотя чемпионат мира количество регистрирующихся в министерстве не увеличил, это не значит, что оно не вырастет, поскольку мундиаль начинается только сегодня.

Полиция заметила увеличение числа пересечений границы на «Нарва-1», в Койдула и в Лухамаа с начала мая и до конца прошлой недели. «Однако обращу внимание, что такая статистика не может быть адекватным основанием для того, чтобы оценивать рост пересечений границы в связи с чемпионатом мира, более того, цифры такого роста не подтверждают», - сказала пресс-секретарь полиции Мария Гоньяк.

Она просит учитывать то обстоятельство, что на основании Паспорта фаната въехать в Россию можно без визы за десять дней до первого матча ЧМ, а выехать из страны самое позднее – через десять дней после последнего матча.

Статистика пересечения границы в направлении Эстония – Российская Федерация

19 неделя -  42743 человек

20 неделя -  44021 человек

21 неделя - 44907 человек

22 неделя - 44401 человек

23 неделя -  44411 человек.

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