В связи с поездкой на мундиаль в МИД зарегистрировались лишь три эстонца

Пресс-секретарь МИДа Армо Васк сказал, что хотя чемпионат мира количество регистрирующихся в министерстве не увеличил, это не значит, что оно не вырастет, поскольку мундиаль начинается только сегодня.

Полиция заметила увеличение числа пересечений границы на «Нарва-1», в Койдула и в Лухамаа с начала мая и до конца прошлой недели. «Однако обращу внимание, что такая статистика не может быть адекватным основанием для того, чтобы оценивать рост пересечений границы в связи с чемпионатом мира, более того, цифры такого роста не подтверждают», - сказала пресс-секретарь полиции Мария Гоньяк.

Она просит учитывать то обстоятельство, что на основании Паспорта фаната въехать в Россию можно без визы за десять дней до первого матча ЧМ, а выехать из страны самое позднее – через десять дней после последнего матча.