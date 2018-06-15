пт, 15.06.2018
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  • Галерея: эксклюзивная, очень яркая и дорогая квартира для сдачи внаем в центре Таллинна

Галерея: эксклюзивная, очень яркая и дорогая квартира для сдачи внаем в центре Таллинна

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И опять пентхаус, но на сей раз в центре. Огромная квартира с необычным ярким дизайном и оригинальными аксессуарами ждет нанимателя, который в состоянии выкладывать по две с половиной тысячи евро в месяц.

Площадь квартиры 181,8 квадратных метров. Она находится на верхнем этаже дома и занимает весь этаж. Квартиру опоясывает примерно такой же площади терраса, что обеспечивает круговой вид на город.

Что касается дизайна, то из скупого описания, сделанного маклером, не следует, что в оформлении жилища участвовал профессионал, но это чувствуется: слишком смелы для обычного потребителя сочетания стилей и расцветок.

Каковы условия договора найма, состоятельному (а как же иначе?) нанимателю в объявлении не сообщается. Судите сами - ЗДЕСЬ остальные фотографии и текст объявления. 

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