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Вилья Тоомаст заменит Ээрика-Нийлеса Кросса в парламенте

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Вилья Тоомаст.

ФОТО: Sander Ilvest

В четверг, 14 июня, правление Рийгикогу решило, что Ээрика-Нийлеса Кросса в парламенте с 15 июня заменит Вилья Тоомаст.

Имевший приоритетное право заменить Кросса в Рийгикогу Райт Марусте от такой возможности отказался, пишет Rus.ERR.

В начале июня стало известно, что Кросс на полгода покинет Рийгикогу, чтобы заняться исследовательской работой в Гарвардском университете.

Тоомаст с 2013 года входит в Партию реформ, с 1997 по 2012 год она была членом Центристской партии.

Ранее была членом Рийгикогу и как центристка (2003-2005, 2007-2009), и как реформистка (2015-2016), с 2009 по 2014 год работала в Европарламенте.

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