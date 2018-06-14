Вилья Тоомаст заменит Ээрика-Нийлеса Кросса в парламенте

Имевший приоритетное право заменить Кросса в Рийгикогу Райт Марусте от такой возможности отказался, пишет Rus.ERR.

В начале июня стало известно, что Кросс на полгода покинет Рийгикогу, чтобы заняться исследовательской работой в Гарвардском университете.

Тоомаст с 2013 года входит в Партию реформ, с 1997 по 2012 год она была членом Центристской партии.