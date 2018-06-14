Жители Эстонии позитивно настроены в отношении будущего Евросоюза

"Доверие к ЕС растет и поддержка экономического и финансового союза достигла высокого уровня. Единую денежную единицу евро больше всего поддерживают в Эстонии", говорится в комментарии Еврокомиссии.

В Эстонии ЕС доверяет 53 процента жителей, это седьмой по ЕС показатель, он на 11 пунктов выше, чем средний по ЕС. По сравнению с данными ранее проводившегося осенью опроса доверие эстонцев к ЕС выросло на 4 процентных пункта, недоверие снизилось на 3 процентных пункта.

Абсолютно позитивным рассматривает ЕС в Эстонии 42 процента ответивших, средний показатель по ЕС составляет 40 процентов, негативным рассматривают ЕС в Эстонии 10 процентов опрошенных, тогда как средний показатель по ЕС составляет 21 процент, сообщают данные социологического исследования.

В отношении будущего Европейского союза позитивно настроены 66 процента ответивших в Эстонии, это десятый по ЕС показатель, в среднем так настроены в ЕС 58 процента респондентов.

Жители Эстонии настроены позитивнее среднего по ЕС и в отношении экономической ситуации. В позитивном свете видит экономику 62 процента ответивших в Эстонии, это 12-й по ЕС показатель, средний показатель по ЕС составляет 49 процентов.

Позитивно оценивает экономику ЕС 60 процентов эстонцев, это 15-й по ЕС показатель, средний показатель по ЕС составляет 50 процентов.

Однако эстонцы пессимистичны относительно рынка труда ЕС: 38 процента ответивших считают, что влияние кризиса на рабочие места достигло своего пика, в то время как 41 процент считает, что худшее еще впереди.

Рекордной оказалась поддержка евро: евро как единую валюту поддерживает 74 процента жителей зоны евро, а в Эстонии 88 процентов.