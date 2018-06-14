Трогательное видео: смотрите, как кушает бельчонок

У портала Järva Teataja была уникальная возможность посмотреть, как Вызуялг кормит бельчат и что им нужно для того, чтобы вырасти. За несколько часов до прибытия гостей ей привезли из Таллинна нового бельчонка. "Мне кажется, что он слепой. Глаза уже открылись, но они совершенно тусклые. Думаю, там бельмо", - сказала она.