Трогательное видео: смотрите, как кушает бельчонок
14. июнь 2018, 18:22
Руководитель Эстонского общества защиты диких животных (Eesti Metsloomaühing) в уезде Ярвамаа Вирге Вызуялг содержит дома девять бельчат, которые этой весной едва избежали смерти, однако помощь добрых людей подарила им второй шанс, передает Järva Teataja.
У портала Järva Teataja была уникальная возможность посмотреть, как Вызуялг кормит бельчат и что им нужно для того, чтобы вырасти. За несколько часов до прибытия гостей ей привезли из Таллинна нового бельчонка. "Мне кажется, что он слепой. Глаза уже открылись, но они совершенно тусклые. Думаю, там бельмо", - сказала она.