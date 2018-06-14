Мяч с МКС, Робби Уильямс и 15 минут славы: в России открылся чемпионат мира по футболу

Всего лишь 14 минут продолжалось открытие ЧМ-2018. Девушки в национальных костюмах, флаги стран участниц, посол ЧМ Виктория Лопырева доставила мяч, который побывал на МКС, а затем началась культурная программа. Робби Уильямс спел парочку хитов, один из которых, Angels , дуэтом с российской певицей Аидой Гарифуллиной. После этого, во время исполнения песни Rock DJ Робби показал не совсем приличные жесты и на этом церемония завершилась - командам необходимо было выходить на разминку.

К чемпионату мира стадион "Лужники" был полностью отреконструирован (второй раз за 20 лет), поле было максимально приближено к трибунам. В рамках тестов к ЧМ на стадионе провели два матча, один из которых закончился скандалом - болельщики в зимнюю погоду часами должны были ждать, пока их выпустят с трибун и еще долгое время брести до открытых станций метро. К открытию чемпионата мира недостатки устранили и "Лужники" приняли старт ЧМ-2018, который обошелся российской казне, по нынешним ценам, в 10 миллиардов евро.

Чемпионат в России предваряли различные политические скандалы и угрозы бойкотов. Сразу шесть правительств стран-участниц ЧМ понизили статус своих делегаций, прислав вместо глав государств и правительств второстепенные делегации. Однако несмотря на все политические и экономические проблемы многие гости ЧМ признают - российский мундиаль может войти в историю как самый лучший чемпионат в истории футбола.

На открытии ЧМ выступил Владимир Путин: «Поздравляю вас, всю большую, многонациональную, дружную мировую футбольную семью с началом главного турнира планеты. Это грандиозное спортивное событие впервые проходит в России и мы искренне рады этому. Футбол у нас по-настоящему любят. Это, что называется, любовь с первого взгляда. мы ответственно готовились провести у себя в гостях это грандиозное мероприятие и сделали все для того, чтобы болельщики, футболисты могли погрузиться в атмосферу праздника. давайте вдумаемся. Нам, преданных поклонников футбола миллиард на всей планете и все мы объединяемся в одну команду своей любовью к этой зрелищной, бескомпромиссной игре», — говорит Путин и желает командам успехов в игре. «Добро пожаловать в Россию!», — передает слова Путина РБК.

После Путина, выступил президент ФИФА Джанни Инфантино, приветствовав как участников ЧМ, так и команды России и Саудовской Аравии.