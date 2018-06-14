Рокировка закончена: Андрес Херкель возглавил парламентскую фракцию свободников
14. июнь 2018, 18:31
С четверга, 14 июня, парламентскую фракцию Свободной партии возглавляет Андрес Херкель, передает Rus.err.
Это связано с тем, что Херкель два месяца назад снова стал председателем партии, а прежний лидер свободников Артур Тальвик вчера был избран председателем парламентской спецкомиссии по борьбе с коррупцией.
"Это ожидаемо, что лидер партии является и руководителем парламентской фракции. Это не правило, но так принято во многих партиях. Члены фракции решили, что в Свободной партии будет так", - сказал Херкель.