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Рокировка закончена: Андрес Херкель возглавил парламентскую фракцию свободников

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Андрес Херкель.

ФОТО: Jaanus Lensment

С четверга, 14 июня, парламентскую фракцию Свободной партии возглавляет Андрес Херкель, передает Rus.err.

Это связано с тем, что Херкель два месяца назад снова стал председателем партии, а прежний лидер свободников Артур Тальвик вчера был избран председателем парламентской спецкомиссии по борьбе с коррупцией.

"Это ожидаемо, что лидер партии является и руководителем парламентской фракции. Это не правило, но так принято во многих партиях. Члены фракции решили, что в Свободной партии будет так", - сказал Херкель.

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