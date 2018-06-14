Россия разгромила Саудовскую Аравию в стартовом матче ЧМ-2018

За два часа до матча футболисты вышли на газон "Лужников", чтобы должным образом настроиться на игру и почувствовать атмосферу главной арены мундиаля.

Мы на футбольном поле! Пока - в "цивилке" 😎 pic.twitter.com/ry85C4MRTx — Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.

Сборная России начинает турнирный путь на домашнем мундиале матчем со самым слабым соперником из возможных. Подопечные аргентинца Хуана Антонио Пицци занимают 67-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), по этому показателю на ЧМ-2018 опережая лишь его хозяев (70). В предыдущий раз аравийские футболисты выступали на первенстве планеты в 2006 году, при этом их безвыигрышная серия составляет рекордные 10 матчей при двух ничьих и восьми поражениях.

Российские футболисты также не могут похвастаться успехами в финальной части мундиалей, куда пробивались лишь трижды и неизменно не могли выйти из группы. Из девяти проведенных встреч отечественные кудесники мяча выиграли две и проиграли пять при двух ничьих. На предыдущем ЧМ-2014 в Бразилии победить им не удалось ни разу.

Сборная РФ под руководством Станислава Черчесова за два года провела лишь три официальных матча - на прошлогоднем Кубке конфедераций, где была победа над Новой Зеландией (2:0) и поражения от португальцев (0:1) и мексиканцев (1:2). С тех пор хозяева чемпионата проводили лишь товарищеские матчи, причем в семи последних не смогли одержать ни одной победы.