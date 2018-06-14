Россия разгромила Саудовскую Аравию в стартовом матче ЧМ-2018

В четверг матчем между национальными сборными России и Саудовской Аравии на реконструированной московской арене "Лужники" стартовал XXI чемпионат мира по футболу, передает Newsru.com.
Игру предварила получасовая торжественная церемония открытия турнира, которую посетили более 20 глав государств.
Перед стартовым свистком болельщиков всего мира поприветствовали президент РФ Владимир Путин, поздравивший их с началом главного турнира планеты, а также глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Хозяева быстрее справились со стартовым волнением и принялись прессинговать соперника, задав высокий темп. Натиск привел к угловому у ворот гостей, после чего игра переместилась в центр поля.
Саудовцы быстро вышли из-под прессинга и провели несколько позиционных атак на владения Акинфеева. Россияне же пытались подольше контролировать мяч, чему мешали частые потери.
Первый мяч чемпионата мира на 12-й минуте забил Юрий Газинский, головой замкнувший подачу Александра Головина с левого фланга. Хозяева тут же принялись развивать свой успех, закрепившись на чужой половине поля.
А вот видео первого гола на ЧМ-2018! 😋 Дебютный гол Юрия Газинского пришелся очень вовремя: https://t.co/dJJpBM4pmm pic.twitter.com/ngw10ozznF— Матч ТВ (@MatchTV) 14 июня 2018 г.
На 22-й минуте сборная России потеряла Алана Дзагоева, при ускорении повредившего заднюю поверхность бедра. Его заменил Денис Черышев.
После вынужденной замены саудовцы стали чаще владеть мячом и гостить на половине поля россиян, однако их потери приводили к волнительным контратакам подопечных Станислава Черчесова, правда, без завершающего удара.
И вот в концовке первого тайма после распасовки Головина и Романа Зобнина преимущество россиян удвоил Черышев. Игрок "Вильярреала" на одном замахе эффектно убрал двоих соперников и с левой ноги отправил мяч в ближний угол ворот.
По статистике в первом тайме сборная Саудовской Аравии чаще владела мячом (61% против 39%) и была аккуратнее в передачах (83% против 68%). Россияне нанесли только два удара в створ ворот, зато со 100% эффективностью.
Красочное шоу в чаше стадиона открыли британский певец Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина, перемещавшаяся по газону на спине Жар-птицы. Исполнители спели дуэтом на сцене, установленной в центре поля.
Компанию певцам составили чемпион мира 2002 года бразилец Роналдо и символический мальчик Гриша в футболке ЧМ-2018, олицетворяющий будущее футбола. Вместе с волком Забивакой они произвели символический удар по мячу, побывавшему на МКС.
Фото с церемонии открытия🙌#RUSKSA #ЧМ2018 pic.twitter.com/i728iCy7hw— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 14 июня 2018 г.
За полтора часа до начала матча наставники обеих команд объявили стартовые составы.
Сборная России: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Илья Кутепов, Юрий Жирков, Александр Головин, Роман Зобнин, Алан Дзагоев, Юрий Газинский, Александр Самедов, Федор Смолов.
#ВместеМыКоманда #RUSKSA #RUS #ЧМ2018 pic.twitter.com/RglDVuDX76— Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.
Сборная Саудовской Аравии: Абдулла аль-Майюф, Осама Хавсави, Омар Хавсави, Яссер аль-Шахрани, Мохаммед аль-Бурайк, Абдулла Отаиф, Салман аль-Фарадж, Яхья аль-Шери, Тайсир аль-Джассим, Салем аль-Досари, Мохаммад аль-Сахлави.
За два часа до матча футболисты вышли на газон "Лужников", чтобы должным образом настроиться на игру и почувствовать атмосферу главной арены мундиаля.
Мы на футбольном поле! Пока - в "цивилке" 😎 pic.twitter.com/ry85C4MRTx— Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.
Сборная России начинает турнирный путь на домашнем мундиале матчем со самым слабым соперником из возможных. Подопечные аргентинца Хуана Антонио Пицци занимают 67-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), по этому показателю на ЧМ-2018 опережая лишь его хозяев (70). В предыдущий раз аравийские футболисты выступали на первенстве планеты в 2006 году, при этом их безвыигрышная серия составляет рекордные 10 матчей при двух ничьих и восьми поражениях.
Российские футболисты также не могут похвастаться успехами в финальной части мундиалей, куда пробивались лишь трижды и неизменно не могли выйти из группы. Из девяти проведенных встреч отечественные кудесники мяча выиграли две и проиграли пять при двух ничьих. На предыдущем ЧМ-2014 в Бразилии победить им не удалось ни разу.
Сборная РФ под руководством Станислава Черчесова за два года провела лишь три официальных матча - на прошлогоднем Кубке конфедераций, где была победа над Новой Зеландией (2:0) и поражения от португальцев (0:1) и мексиканцев (1:2). С тех пор хозяева чемпионата проводили лишь товарищеские матчи, причем в семи последних не смогли одержать ни одной победы.
Подопечные Черчесова в слабейшей на турнире группе А также сыграют 19 июня с командой Египта в Санкт-Петербурге, а 25 июня в Самаре хозяева встретятся с соперниками из Уругвая.