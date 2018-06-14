На первых минутах было заметно, что и россиян, и саудовцев порядком потряхивает. Для обоих соперников матч был критически важен в плане набора очка. К тому же, на россиян давили домашние стены - в случае поражения команду Черчесова смешали бы с такими субстанциями, от которых не спасло бы и срочное завершение карьеры всеми игроками, тренерами и прочих причастных к ЧМ лицами.

Сюрпризов Черчесов при выборе состава не преподнес: Смолов в нападении, атакующие края Головин-Самедов, в роли атакующего полузащитника Алан Дзагоев, а в защите после долгого перерыва сыграл Сергей Игнашевич, в напарниках у которого был Илья Кутепов.

Первыми опасную атаку провели россияне, они же подали первый угловой и к концу первого десятка минут захватили инициативу, которая логично вылилась в гол полузащитника "Краснодара" Юрия Газинского. Долгая атака россиян сначала завершилась угловым после удара Дзагоева с передачи Зобнина, а вот со стандарта уже ворота были распечатаны - Головин, подхватив мяч, увидел Зобнина с Газинским, Юрию удалось задержаться в прыжке подольше и без помех поразить ворота Саудовской Аравии.

Россияне начали использовать главные проблемы саудовцев: слишком растянутую оборону и низкий рост игроков Саудовской Аравии, Фернандес отправлял мяч на Дзагоева, но в последний момент столкнулся с Аль-Брейком, которому понадобилась помощь. Врачи, через пару минут, колдовали и над самим Аланом, дернув заднюю поверхность бедра, Дзагоев уступил место на поле Черышеву. Хавбек "Вильяреала" сразу принялся за дело и именно его усилиями россияне воплотили игровое преимущество во второй мяч: цаудовцы пропустили Головина, тот покатил на подключившегося Зобнина, последовала передача Черышеву, Денис убрал двух соперников одним техничным подбросом и уложил мяч в девятку! 2:0.

Второй тайм не принес атак саудовцев: россияне отдали им сознательно мяч, вдвое проиграв в передачах, но подопечные Пицци игру обостряли очень мало и плохо. Единственный момент, который можно вспомнить, случился на 58-й минуте, когда Аль-Джассим сейчас не дотянулся до прострела с фланга – мяч пролетел перед пустым углом ворот Акинфеева. После этой вылазки россияне снова завладели преимуществом и момент возник у Смолова, после того, как с ударом Зобнина не справился вратарь саудовцев. Смолова, практически сразу, заменили на Дзюбу. Артем через две минуты после выхода на поле забивает третий мяч в игре: Головин вырезал идеальный пас на Артема, мощный форвард справился с не самым сильным защитником соперника и пробил в противоход вратарю. 3:0.

Напоследок оформил дубль Черышев - красивейшим ударом на 91-й минуте россиянин установил окончательный счет в матче: 4:0.

А точку в матче поставил Головин, забив пятый гол россиян.