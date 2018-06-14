Галерея и видео: паром Regula будет выполнять дополнительные рейсы

"Больше всего рейсов добавлено именно с высоким спросом на четверг, Пятницу и воскресенье. Например, в пятницу перед праздниками Иванова день Regula сделает 7 рейсов из Виртсу , а в воскресенье 7 рейсов из Куйвасту. С Иванова дня до середины августа дополнительные рейсы будут добавляться практически каждый день", - сказал BNS председатель правления TS Laevad Яак Каабель.

Учитывая дополнительные рейсы парома Regula компания TS Laevad на летний период арендует запасное судно Mercandia VIII .

В минувшее воскресенье в порт Рохукюла из шведского Ландскруна прибыл грузо-пассажирский паром Mercandia VIII, который нынешним летом будет обслуживать линию Виртсу-Куйвасту, перевозя на палубе до 60 автомобилей. Mercandia VIII одного типа с работающим в проливе Вяйнамери паромом Ionas и работавшим у западного побережья другим судном Viire. Паром Mercandia VIII использовался в качестве резервного судна на шведско-датской линии Хельсинборг — Хельсингер.

В конце апреля правительство выделило Министерству экономики дополнительные средства на то, чтобы покрыть расходы по увеличению объемов паромных перевозок между материком и крупными островами.

Расходы государства на заказ дополнительных судов на линии к острову Сааремаа составляют в этом году 920 000 евро и к острову Хийумаа - 144 000 евро.

Государство заказало судоходной компании TS Laevad на нынешний летний период 536 дополнительных рейсов на период с 14 июня по 26 августа. Дополнительные рейсы парома Regula и шестого по счету у TS Laevad зафрахтованного судна Mercandia VIII обойдутся государству в 1,8 млн евро.