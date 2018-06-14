Галерея и видео: поджог в Эрмисту закончился скандалом в центре Пярну

"Они ушли", - успокаивал его стоящий внизу спасатель.

"Подожди, сначала будет вода, а потом я упаду на осколки. И тогда мой сын будет собирать мои мозги", - кричал ему в ответ присевший на корточки Майт.

"Я женюсь в субботу, оставьте меня в покое!" - прокричал мужчина и вылил воду из банки. "Я хочу готовиться, у меня скоро концерт, мне неспокойно!" - крикнул он и выбросил банку из окна.

"Я сделаю ему чай из валерианы. Все хорошо", - сказала женщина из другого окна.

"Я позову сюда друзей из Отепяя, они расплющат твой экипаж. Я спрыгну, если зайдешь сюда", - угрожал Майт полицейскому. Затем он пообещал забраться на водосточную трубу.

"Он сейчас спокоен. Я дам ему поесть. Сделаю чай из валерианы. Все окей", - сказала соседка полицейским и спасателям.

Приключения Майта, которого в 2013 году суд признал виновным в угрозах убийством и насилии, начались вчера поздно вечером в Эрмисту: по словам местных жителей, он поджег свой хутор. Причиной такого поступка они назвали встречу с нотариусом с целью оформить раздел земли, принадлежащей ему и его жене.

Местные рассказали, что Майт некоторое время смотрел, как горел дом, и покинул место происшествия до прибытия спасателей.

Центр тревоги узнал о пожаре в 4.09, потушить его удалось к 5.47. По данным спасателей, в доме во время пожара никого не было.

Кроме того, в понедельник хозяин и хозяйка поссорились и стали замахиваться друг на друга топорами. В конфликт пришлось вмешаться полиции. По словам местных жителей, причиной конфликта стал спор о разделе земли.

О произошедшем на улице Пикк в Центр тревоги сообщили в 12.15. "Находившаяся в квартире женщина пожаловалась, что сын не очень хорошо ладит с отцом. Полицейский патруль прибыл на место, но в квартиру пускать не хотели, дверь начали баррикадировать, патрулю угрожали ножом и грозились выпрыгнуть из окна", - сказал руководитель информационного бюро Ляэнаской префектуры Арго Тали.

Переговорщику не удалось найти контакт с агрессивным мужчиной, поэтому полиция решила прибегнуть к помощи отряда быстрого реагирования.

Около 15 часов сотрудники отряда ворвались в квартиру и задержали мужчину.

По словам репортера, перед взломом двери квартиры возле подъездной двери был установлен спасательный батут и для ограничения обзора любопытных прохожих вокруг были припаркованы две полицейские машины.