«Россия не была так сильна слева со времен Ленина и Сталина»

"Жирков и Головин. Никогда еще после Ленина и Сталина Россия не была так сильна на левом фланге!"

Zhirkov and Golovin. Russia haven’t been this strong on left-wing since Lenin and Stalin — bambi 🇫🇷 (@Mensurholic) June 14, 2018

Некто Брэндон Ю из Сиэтла, США, провел шутливую аналогию с выборами президента США: "Россия выиграет ЧМ, потому что взломала его", передает блог "Россия-2018".

I think Russia hacked #WorldCup and therefore will win the competition. — Brandon Yu (@BrandonYu) June 14, 2018

Сами же футболисты остались довольны и игрой, и результатом. Как передает официальный твиттер сборной России слова Дзюбы: "Потрясающая игра, потрясающая атмосфера"

Реакция Путина говорит сама за себя: президент РФ сам не ожидал от своей команды такой игры.