«Россия не была так сильна слева со времен Ленина и Сталина»

Социальные сети отреагировали на разгромную победу россиян над Саудовской Аравией. Особенно впечатлила пользоватей сетей игра Александра Головина, который поучаствовал в четырех голевых атаках россиян. Головин отдавал и забивал: две ассиста и один гол, таков результат российской звезды.
"Жирков и Головин. Никогда еще после Ленина и Сталина Россия не была так сильна на левом фланге!"
Zhirkov and Golovin. Russia haven’t been this strong on left-wing since Lenin and Stalin— bambi 🇫🇷 (@Mensurholic) June 14, 2018
Некто Брэндон Ю из Сиэтла, США, провел шутливую аналогию с выборами президента США: "Россия выиграет ЧМ, потому что взломала его", передает блог "Россия-2018".
I think Russia hacked #WorldCup and therefore will win the competition.— Brandon Yu (@BrandonYu) June 14, 2018
Сами же футболисты остались довольны и игрой, и результатом. Как передает официальный твиттер сборной России слова Дзюбы: "Потрясающая игра, потрясающая атмосфера"
Артем Дзюба: "Потрясающая игра, потрясающая атмосфера" pic.twitter.com/EJzcvuLIpq— Сборная России (@TeamRussia) June 14, 2018
Реакция Путина говорит сама за себя: президент РФ сам не ожидал от своей команды такой игры.
Путин не ожидал, что будет так pic.twitter.com/GvJNDW2iTH— Ruslan Maslov (@Rusmaslov) June 14, 2018