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«Россия не была так сильна слева со времен Ленина и Сталина»

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ФОТО: CARL RECINE / REUTERS

Социальные сети отреагировали на разгромную победу россиян над Саудовской Аравией. Особенно впечатлила пользоватей сетей игра Александра Головина, который поучаствовал в четырех голевых атаках россиян. Головин отдавал и забивал: две ассиста и один гол, таков результат российской звезды.

"Жирков и Головин. Никогда еще после Ленина и Сталина Россия не была так сильна на левом фланге!"

Некто Брэндон Ю из Сиэтла, США, провел шутливую аналогию с выборами президента США: "Россия выиграет ЧМ, потому что взломала его", передает блог "Россия-2018".

Сами же футболисты остались довольны и игрой, и результатом. Как передает официальный твиттер сборной России слова Дзюбы:  "Потрясающая игра, потрясающая атмосфера"

Реакция Путина говорит сама за себя: президент РФ сам не ожидал от своей команды такой игры.

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