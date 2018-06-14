Эстония направит 660 000 евро на помощь Украине

Эстония направит международным организациям 660 000 евро, предназначенных для помощи Украине.
В текущем году МИД Эстонии выделит из средств, предназначенных в бюджете внешнеполитического ведомства на развитие и гуманитарную помощь, 60 000 евро Международному фонду народонаселения ООН UNFPA на смягчение ситуации с гендерным насилием на Украине, говорится в документационном регистре на сайте МИД Эстонии.
200 000 евро МИД выделит комитету Международного красного креста ICRC на смягчение гуманитарного кризиса на Украине. 200 000 евро МИД выделит ведомству верховного уполномоченного ООН по делам беженцев UNHCR на смягчение положения внутренних беженцев на Украине и еще такую же сумму детскому фонду ООН UNICEF на смягчение положения внутренних беженцев на Украине.