Эстония направит 660 000 евро на помощь Украине

В текущем году МИД Эстонии выделит из средств, предназначенных в бюджете внешнеполитического ведомства на развитие и гуманитарную помощь, 60 000 евро Международному фонду народонаселения ООН UNFPA на смягчение ситуации с гендерным насилием на Украине, говорится в документационном регистре на сайте МИД Эстонии.