"Словами еще никто ничего не доказывал"

«Мы вчера на пресс-конференции говорили, что словами еще никто никого не убедил. Сегодня мы делом доказали, что мы хотим на этом чемпионате мира быть достойными. И я благодарен ребятам, они выполнили то, что мы планировали. Что касается Дзагоева – мы, естественно, имеем план B, C и так далее. Другое дело, что не хотелось бы из-за травмы менять игрока», – сказал Черчесов в эфире «Первого канала».

Главный тренер команды Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци сказал "Спорт-Экспрессу", что хорошо изучил сборную России, однако это не смогло предотвратить разгромного поражения (0:5) в матче открытия чемпионата мира.

"Безусловно, я изучил наших соперников. Хорошо их знали и прекрасно понимали, как они будут играть, - заявил Пицци. - Не считаю, что наши соперники нас чем-то удивили. Хотя их и уважаю. Считаю, не их, а наше качество игры предопределило итоговый результат. "

Автор первого мяча россиян на ЧМ в матче открытия стал Юрий Газинский из "Краснодара". По словам полузащитника, ему не привыкать забивать первые мячи: "Мечта детства - сыграть на таком турнире, хотелось просто поучаствовать в чемпионате мира, - сказал Газинский в эфире телеканала "Матч ТВ". - А когда он еще и домашний - это двойне приятно. Я забил первый гол на стадионе "Краснодар" и здесь. Мой гол не так важен, как результат команды. Трясло, когда выходил на поле, было волнение." - сказал Газинский "Матч ТВ".

Не собирается оставанливаться на достигнутом один из лучших игроков россиян в сегодняшнем матче, Александр Головин "Для нас каждый матч, как последний! "– сказал левый полузащтиник официальному твиттеру сборной России.

Вышедший на замену Денис Черышев стал первым игроком в истории российского футбола, который забил гол после выхода на замену: "Не мечтал о таком! Был очень рад выйти на поле, старался выполнять требования главного тренера. Самое главное, что выиграли. Но не останавливаемся, впереди два тяжелых матча, которые тоже надо выиграть, чтобы выйти из группы, - сказал в эфире Первого канала Черыев. - Установка перед выходом на поле? Компактно играть в обороне, стараться забить на контратаках. Получилось. Спасибо всем, кто в меня верил до конца. Ожидал ли такого? Не знаю, не могу сказать. Сейчас очень много эмоций, очень доволен, просто хочу, чтобы моя семья насладилась этим моментом, потому что они много со мной мучались и заслужили это."

В конце пресс-конфереции главному тренеру россиян Станиславу Черчесову позвонил главный политик России, Владимир Путин, поздравив с победой.