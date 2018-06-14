Названы главные прогульщики Рийгикогу

Член Центристской фракции Ольга Иванова участвовала в 39, отсутствовала на 31 заседании, реформист Taaви Рыйвас участвовал в 40 и отсутствовал на 31 заседании, социал-демократ Maрианнe Mиккo участвовала в 42, отсутствовала на 29 заседаниях, свидетельствует статистика на сайте Рийгикогу.

Член комиссии по гособороне и комиссии по делам ЕС Микко за время весенней сессии больше других совершила зарубежных командировок — 12, за пределами Эстонии она провела за этот период 63 дня, в том числе 27 дней, в которые проходили заседания парламента.

Отсутствие на заседании регистрируется в том случае, если депутат не участвует в заседании из-за зарубежной командировки или из-за выполнения других обязанностей, а также в том случае, если депутат болен.