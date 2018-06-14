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Тушить пожар в Википалу продолжают почти сто человека

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Тушение пожара в Википалу.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Площадь пожара в лесу Википалу к вечеру четверга по-прежнему составляет около 200 гектаров, тушением пожара занимаются почти 100 человек.

По сообщению спасательного департамента, по состоянию на полдень четверга площадь пожара в лесу Википалу не увеличилась, но в лесу сохраняется много очагов пожара. К тушению пожара по состоянию на вечер четверга привлечены 46 добровольцев, в общей сложности тушением пожара занимаются почти 100 человек.

Накануне в среду по состоянию на 19.45 в работах по тушению пожара в лесу участвовали 146 человек, в том числе 69 спасателей из государственных команд и 77 добровольцев.

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