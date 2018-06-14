Тушить пожар в Википалу продолжают почти сто человека

По сообщению спасательного департамента, по состоянию на полдень четверга площадь пожара в лесу Википалу не увеличилась, но в лесу сохраняется много очагов пожара. К тушению пожара по состоянию на вечер четверга привлечены 46 добровольцев, в общей сложности тушением пожара занимаются почти 100 человек.