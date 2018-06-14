Меньше всего имя выдающегося режиссера и сценариста окончательно теперь ушедшей эпохи хорошего демократического кино связано с его вариантом «Золушки» – остроумнейшей мелодрамой «Артистка». Но именно там он показал себя величайшим мастером. Станислав Говорухин сломал в этой мелодраме все каноны жанра, но не вышел за его пределы, дав, как всегда, возможность зрителю пролить в финале добрые, сентиментальные, спасительные слезы.

Сама Золушка не слишком молода и не настаивает на своем покоряющем очаровании: актрису-неудачницу сыграла Евгения Добровольская – одинокую, несчастную, мечтающую получить Гертруду на сцене и еще главную роль в кино и еще – чтобы ее по-настоящему полюбили; Александр Абдулов неподражаемо сыграл в этом фильме нелепого, трогательно-глуповатого, непривлекательного поклонника героини; Мария Аронова – успешнейшую подругу Золушки – четвертый раз удачно вышедшую замуж и не за кого-нибудь, а за персонажа красавца Дмитрия Певцова; на роль принца был выбран одутловатый увалень Юрий Степанов, завидный жених-ученый. Все типажи умышленно ложные, диалоги демонстративно комедийные:

– Ты на ипподром? – спрашивает мужа-красавца успешная подруга Золушки. – Поторопись! А то лошадь уже звонила…

И сама Золушка ёрничает, выпивает, разыгрывает знакомых, относится к жизни с той наплевательской рискованностью, которая, по сути, равна безнадежности. Но справедливость вопреки всему на свете торжествует: и главная роль в кино, и Гертруда в театре, и увалень-ученый, в которого невозможно не влюбиться и который, конечно, тоже влюбляется без памяти, и звон хрустальных бокалов, и далекие овации зала. Блестящие актеры, играющие не им предназначенные роли, текст, поднимающийся до виртуозности высокой прозы, а Золушка получает то, чего достойна любая женщина, любой человек – вне зависимости от внешности, возраста, таланта. Потому что именно так должен быть устроен мир.

Станислав Говорухин относился к тем режиссерам, которые точно знают, как именно должен быть устроен мир. Вообще-то такая убежденность гибельна и для искусства, и для человека. Художник задает вопрос и мучается, ища ответ на него; подлинный художник тратит на поиски всю жизнь, но ответа не находит. Говорухин все ответы знал с самого начала, но парадоксальным образом это не погубило его кинематограф.

Ответственный за справедливость