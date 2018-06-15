Госдеп обвинил Россию в гибели десятков мирных жителей при авиаударе в Идлибе

Спустя неделю после инцидента официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт сообщила в Twitter, что авиаудар по Зардане был нанесен Россией. "Мы видели сообщения о 44 сирийцах, включая шестерых детей, убитых во время российского авиаудара по Зардане. Мы поддерживаем сирийский народ, жертв их правительства и тех, кто его поддерживает, и призываем Россию прекратить бессмысленные убийства мирных жителей в Сирии", - написала дипломат у себя в микроблоге.

В Минобороны РФ ранее отвергали причастность России к атаке в Зардане. В ведомстве заявили, что в этом районе провинции Идлиб в указанное время шли ожесточенные бои между крупным отрядом террористической организации "Джебхат ан-Нусра" и непримиримой оппозиционной группировкой "Джейш аль-Ахрар" с применением тяжелого артиллерийского вооружения.

Об авиаударе по населенному пункту Зардана в Идлибе сообщила базирующаяся в Лондоне организация "Сирийский совет по надзору за правами человека" (SOHR). Как отмечали наблюдатели, во время атаки погибли 44 человека и многие получили ранения. По версии SOHR, авиаудар, предположительно, был осуществлен в основном российскими самолетами.

На фоне начавшегося в России чемпионата мира по футболу в израильской прессе распространилось сообщение о том, что власти РФ якобы обратились к вовлеченным в сирийский конфликт странам с просьбой избегать проведения военных операций в регионе на время мундиаля. В частности, такое обращение получил Израиль, написала газета Israel Hayom.

Автор публикации добавил, что аналогичные просьбы были направлены США, Ирану, Турции и Ираку. Конкретного упоминания ЧМ-2018 в направленных сообщениях не было, однако нет сомнений, что просьба связана именно с ним.

Финальный турнир ЧМ по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. На прошлой неделе СМИ сообщили, что президент Сирии Башар Асад готовит масштабное наступление у границ с Израилем и Иорданией.