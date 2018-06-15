Госдеп обвинил Россию в гибели десятков мирных жителей при авиаударе в Идлибе

Госдепартамент США возложил на Россию ответственность за нанесенный 7 июня авиаудар по деревне Зардана в сирийской провинции Идлиб, жертвами которого стали 44 человека. В Министерстве обороны РФ ранее отвергали причастность российских самолетов к совершенной атаке, передает Newsru.com.
Спустя неделю после инцидента официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт сообщила в Twitter, что авиаудар по Зардане был нанесен Россией. "Мы видели сообщения о 44 сирийцах, включая шестерых детей, убитых во время российского авиаудара по Зардане. Мы поддерживаем сирийский народ, жертв их правительства и тех, кто его поддерживает, и призываем Россию прекратить бессмысленные убийства мирных жителей в Сирии", - написала дипломат у себя в микроблоге.
В Минобороны РФ ранее отвергали причастность России к атаке в Зардане. В ведомстве заявили, что в этом районе провинции Идлиб в указанное время шли ожесточенные бои между крупным отрядом террористической организации "Джебхат ан-Нусра" и непримиримой оппозиционной группировкой "Джейш аль-Ахрар" с применением тяжелого артиллерийского вооружения.
Об авиаударе по населенному пункту Зардана в Идлибе сообщила базирующаяся в Лондоне организация "Сирийский совет по надзору за правами человека" (SOHR). Как отмечали наблюдатели, во время атаки погибли 44 человека и многие получили ранения. По версии SOHR, авиаудар, предположительно, был осуществлен в основном российскими самолетами.
На фоне начавшегося в России чемпионата мира по футболу в израильской прессе распространилось сообщение о том, что власти РФ якобы обратились к вовлеченным в сирийский конфликт странам с просьбой избегать проведения военных операций в регионе на время мундиаля. В частности, такое обращение получил Израиль, написала газета Israel Hayom.
Автор публикации добавил, что аналогичные просьбы были направлены США, Ирану, Турции и Ираку. Конкретного упоминания ЧМ-2018 в направленных сообщениях не было, однако нет сомнений, что просьба связана именно с ним.
Финальный турнир ЧМ по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. На прошлой неделе СМИ сообщили, что президент Сирии Башар Асад готовит масштабное наступление у границ с Израилем и Иорданией.
Во время прямой линии 7 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не планирует выводить своих военных из Сирии, хотя при необходимости они могут быть выведены достаточно быстро. "Они будут там находиться до тех пор, пока это выгодно России, и во исполнение наших международных обязательств. Мы пока не планируем вывода этих подразделений", - сказал глава государства.