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Аварийная посадка самолета в аэропорту Киева попала на видео

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Самолет. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Прибывший из Турции самолет на три часа остановил работу международного аэропорта украинской столицы. Пассажиры утверждают, что приземление на мокрой взлетно-посадочной полосе было жестким, пишет Fontanka.ru.

Как сообщает пресс-служба аэропорта «Киев» имени Сикорского (Жуляны) на официальной странице в Facebook, самолет украинской Bravo Airways приземлялся 14 июня в 20:40 по местному времени. Во время посадки лайнер выкатился за взлетно-посадочную полосу, пассажиров эвакуировали. Из Антальи летели 169 человек, никто из них не пострадал, уточняют в пресс-службе. 

«На месте работает аварийно-спасательная бригада. Экипаж и специалисты аэропорта ожидают авиационных экспертов и представителей авиакомпании», – говорится в сообщении. При этом аэровокзал закрыли на пять часов, все рейсы перенаправили в Борисполь. В 23:35 работу «Киева» восстановили.

Между тем, летевшие рейсом 4406 рассказали порталу «Еспресо», что в аэропорту опустили некоторые подробности посадки. По словам одной из пассажирок, во время приземления лайнер рухнул на правое крыло, в салоне оторвало часть сидений, чувствовался запах дыма, люди «выбегали из самолета». Отмечается, что не обошлось без ссадин, у некоторых пассажиров поднялось давление. Аварийная посадка попала на видео.

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