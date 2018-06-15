Поставь Богу like, или Как детей с ДЦП и туберкулезом лечат молитвами

Представители «Антисект» характеризуют Prieka Vēsts как религиозную организацию с признаками секты.

«В Prieka Vēsts, также как и в известной многим секте «Новое поколение», после служения желающим кладут руку на голову, происходит раскачка вестибюлярного аппарата. Знаю, что людей просят поставить ноги максимально плотно, чтобы человек не мог стабильно стоять на земле. Есть люди, которые легко поддаются гипнозу, они после таких манипуляций могут почувствовать некое "просветление и очищение", но это самовнушение», - рассказывает Крылова.

Служения в секте «Возрождения», куда Русский TVNET также сходил со скрытой камерой в рамках проекта «Осторожно, секты!», все обстоит еще более радикально. Однако признаки культа и психологическое насилие в этой секте достаточно сложно фиксировать, так же как и регулировать деятельность подобных деструктивных культов - Управление по делам религий в Латвии было расформировано в 2013 году.

«Возрождение»: партнерство с Богом с летальным исходом

О существовании секты «Возрождение» я узнала из листовки, которую у железнодорожной станции мне протянула приветливая женщина.

Для еженедельных субботних служений секта в Риге арендует помещение на улице Араишу. Последователи деструктивного культа также собираются по средам - в «домашней группе» на Тейке, которая проходит в квартире апостола Светланы. Ей «пришло откровение, что она должна переехать из Украины в Латвию, чтобы служить Богу».

Периодически Ригу посещает и основатель секты Владимир Мунтян - так, например, его служение в Доме конгрессов в ноябре 2017 года собрало несколько тысяч человек. На «служении» лидер секты проводил сеансы экзорцизма, во время которых люди падали на пол и «исцелялись» от разных недугов, а также призывал стать «партнером» религиозной организации.

Это своеобразная «сделка с Богом» - после того, как вы оплатите вип-партнерство, бог исцелит вас от болезни, повысит зарплату, поспособствует успеху в карьере и т.д.

«Зинаида молилась и всегда была верным партнёром. Её сын был болен туберкулёзом, и так как он военный, его должны были списать со службы. Она просила партнерский отдел молиться вместе с ней. Через некоторое время сын повторно пошел на обследование. И каково было удивление врачей, когда они ничего не нашли! Поле этого сына повысили в должности, благословили новой двухкомнатной квартирой и ещё бесплатно делают в ней ремонт! Это настоящее чудо! Наш Бог велик! Он верный! Вся слава Ему!», - вот лишь одна история «чудесного исцеления».

Таких историй на сайте деструктивного культа сотни.

Чтобы стать партнером, необходимо оформить договор о ежемесячных выплатах с Мунтяном, который называет себя официальным представителем Бога.