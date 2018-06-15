Погрязшая в долгах легенда требует дипломатической неприкосновенности

Агентство France Presse передает, что руку помощи Беккеру протянуло самое бедное государство мира, Центральноафриканская Республика, назначившая Беккера послом своей страны по культурным, спортивным и гуманитарным вопросам при Европейском союзе.

Беккер потерял все свое 150-миллионное состояние и, чтобы спастись от личного банкротства, намеревался продать свои трофеи Уимблдона и коллекцию люксовых часов. Теперь же Борис нашел другой выход: статус дипломата.

"Стадо анонимных и безответственных банкиров-кровопиц довело меня до абсолютно ненужного банкротства, которое причинило ущерб не только мне, но и моим близким. Теперь я ходатайствую о дипломатической неприкосновенности. Только так я смогу остановить этот фарс и построить свою жизнь заново."- сказал Беккер.