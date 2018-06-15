Погрязшая в долгах легенда требует дипломатической неприкосновенности

Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер потерял все свое мультимилионное состояние и для избежания личного банкротства требует статуса дипломатической неприкосновенности, передает Postimees.
Агентство France Presse передает, что руку помощи Беккеру протянуло самое бедное государство мира, Центральноафриканская Республика, назначившая Беккера послом своей страны по культурным, спортивным и гуманитарным вопросам при Европейском союзе.
Беккер потерял все свое 150-миллионное состояние и, чтобы спастись от личного банкротства, намеревался продать свои трофеи Уимблдона и коллекцию люксовых часов. Теперь же Борис нашел другой выход: статус дипломата.
"Стадо анонимных и безответственных банкиров-кровопиц довело меня до абсолютно ненужного банкротства, которое причинило ущерб не только мне, но и моим близким. Теперь я ходатайствую о дипломатической неприкосновенности. Только так я смогу остановить этот фарс и построить свою жизнь заново."- сказал Беккер.
Diplomatic honours for me ! I have been appointed by the Central African Republic 🇨🇫 as its Attache’ for Sports/Humanitarian/Cultural Affairs in the European Union 🇪🇺— Boris Becker (@TheBorisBecker) April 27, 2018