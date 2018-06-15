пт, 15.06.2018
"Один в один логика, которая была применена в так называемом деле Скрипалей, когда было сказано, что весьма вероятно, что это сделали русские" Сергей Лавров
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Погрязшая в долгах легенда требует дипломатической неприкосновенности

Погрязшая в долгах легенда требует дипломатической неприкосновенности

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Instagram / Instagram

Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер потерял все свое мультимилионное состояние и для избежания личного банкротства требует статуса дипломатической неприкосновенности, передает Postimees.

Агентство France Presse передает, что руку помощи Беккеру протянуло самое бедное государство мира, Центральноафриканская Республика, назначившая Беккера послом своей страны по культурным, спортивным и гуманитарным вопросам при Европейском союзе.

Беккер потерял все свое 150-миллионное состояние и, чтобы спастись от личного банкротства, намеревался продать свои трофеи Уимблдона и коллекцию люксовых часов. Теперь же Борис нашел другой выход: статус дипломата.

"Стадо анонимных и безответственных банкиров-кровопиц довело меня до абсолютно ненужного банкротства, которое причинило ущерб не только мне, но и моим близким. Теперь я ходатайствую о дипломатической неприкосновенности. Только так я смогу остановить этот фарс и построить свою жизнь заново."- сказал Беккер.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ