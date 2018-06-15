Скромная российская звезда блестящей игрой привлекла внимание "Барселоны"

Головин в матче открытия ЧМ против Саудовской Аравии установил рекорд сборной России. Как передает Opta , Головин поучаствовал во всех пяти мячах россиян, став одним из непосредственных их создателей.

Испанская Marca , сообщает, что уже накануне матча с Саудовской Аравией к Головину проявляла интерес "Барселона". Каталонцы видят в Головине трансферную цель, альтернативную хавбеку Френки де Йонгу, за которого «Аякс» требует свыше 50 миллионов евро. «Барса» готова предложить за 21-летнего голландца менее 40 млн. Однако, Головин уже, как передает Sky Sports Italia, согласовал личный контракт с "Ювентусом". Переговоры между клубами еще не начались, но принципиальная договоренность с агентом игрока достигнута.

В адрес самого игрока российские СМИ и футбольные функционеры не жалеют комплиментов. Президент "Локомотива" Илья Геркус не согласился с тем, что Дениса Черышева выбрали лучшим игроком матча открытия. По мнению босса "железнодорожников" именно Головин был лучшим на поле. «Мне показалось, лучшим все-таки был Александр Головин. Он проявил себя настоящим мотором команды. Был ее сердцем. Отдал бы номинацию ему, если бы голосовал. Считаю, Головин был просто бесподобен», – сказал Геркус Газета.ру.

Сам же Головин после матча вел себя предельно скромно.

После окончания трансляции поединка на россисйком Первом канале начался прямой эфир программы "Пусть говорят", посвященный стартовой встрече турнира. В ней ведущий Дмитрий Борисов вместе с приглашенными гостями обсуждал итоги яркой победы сборной России. В один момент в эфир прямо из смешанной зоны "Лужников" вывели полузащитника Александра Головина, на счету которого гол и две результативные передачи в этой игре.

Как передает "Спорт-Экспресс", корреспондент из микст-зоны дал Головину наушник, чтобы он слышал вопрос, который задает ему ведущий спортивных новостей Александр Садоков. Однако вопроса Головин не услышал. Садоков начал речь так. Дословно:

"Сегодня произошло рождение новой русской звезды, и это Александр Головин (аплодисменты в зале). Две передачи и блестящий гол со штрафного. Под таким прессом находится этот игрок. Говорят о том, что "Ювентус" за него борется, что "Милан" сегодня смотрел именно на стадионе. И вот звезды проверяются именно так – как они играют под давлением. И Александр сегодня показал, что здесь и характер, и мастерство…"

Головин терпеливо стоял и слушал Садокова, но потом вынул наушник, передал его корреспонденту, что-то негромко сказал, улыбнулся и ушел. Борисов в этот момент сказал: "Слишком много хороших слов в его адрес. Александр не выдержал!"