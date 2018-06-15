Макрон хочет сделать французский основным языком ЕС

Впервые свои надежды Макрон озвучил в марте, в День французского языка. Тогда он заявил, что доминирование английского языка не является неизбежным для ЕС. Он призвал вернуться к положению вещей, которое существовало до 1973 года. Тогда именно французский был основным в делопроизводстве, передает РБК.

В окружении Макрона есть люди, которые поддерживают его инициативу. Так, например, официальный представитель Франции в ЕС Филипп Леглиз-Коста в апреле отказался участвовать в совещании по бюджету, поскольку оно велось на английском языке. По словам одного из дипломатов, английский всех оставшихся на совещании в принципе устраивал, однако после демарша француза все стали требовать перевода на их собственные языки.

Еще одним союзником Макрона в борьбе за превалирование французского языка является глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Уроженец Люксембурга ранее уже заявлял, что не видит причин, по которым язык Шекспира должен быть выше, чем язык Вольтера. Сам Юнкер в основном делает заявления на французском или немецком.

При этом издание указывает, что в действительности английский является самым популярным языком в ЕС, где официальными считаются 24 языка. В 80% школ в Евросоюзе учащиеся в качестве первого иностранного изучают именно английский. При этом официальным английский является лишь в Великобритании, Ирландии и на Мальте. Население двух последних стран составляет лишь 1,2% от общей численности населения ЕС.