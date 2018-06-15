В Кристийне ищут самый красивый сад

«На соревновании по благоустройству оценивается строительная красота и состояние здания, целостное жилое пространство, создание подходящего микроклимата для детей, поддержание порядка и красоты в саду, уход за деревьями и кустами, содержание в порядке малых архитектурных форм, охрана окружающей среды и соблюдение требований благоустройства», – пояснил старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

Фотографии прекрасных садов можно отправлять до 1 августа по адресу электронной почты kristiinelov@gmail.com. Самый красивый сад выберет комиссия управы района Кристийне, а результаты будут опубликованы 2 сентября, в День королевы Кристины.

Цель конкурса состоит в приведении в порядок общей среды проживания, продолжении районной традиции соревнований по благоустройству, сохранении красоты и самобытности района.

«Красивый домашний сад создается с любовью, в результате кропотливого труда, и работа этих людей достойна признания», - подчеркнул старейшина района.