Россия берет курс на Египет

Третий раз в истории финалов чемпионатов мира и Европы Россия стартовала с победы: в 2002 году 2:0 россияне обыграли Тунис, а 10 лет спустя разгромили 4:1 на Евро-2012 чехов. Ни разу после этого россияне из группы не выходили. После побед следовали блеклые игры (поражение 0:1 от Японии, ничья 1:1 с поляками), а заключительные игры группового этапа россиянам не удавались вообще, хотя они не теряли надежд на плей-офф, но поражения от Бельгии 2:3 и Греции 0:1 ставили крест на надеждах российских болельщиков.

Во вторник россияне проведут второй матч группового этапа с командой Египта. Победа в этой встрече гарантирует россиянам место в 1/8 финала, ничья уменьшит эти шансы, но оставит надежду в живых. Поражение....

Впрочем о поражении россияне и слышать не хотят, а о том, что к матчу с Египтом подготовка будет особенно тщательной. Станислав Черчесов привал своих игроков забыть матч с Саудовской Аравией и пообещал принять жесткие меры к зазведившимся: "Ясно, что 5:0 везде висит. Но забыть им это не надо. Это надо отложить в сторону, сконцентрироваться на следующей игре. Если кто-то наденет корону, мы ее собьем. А если не удастся, стадионы у нас большие, мест хватит на всех", – сказал Черчесов.

Также наставник россиян подчеркнул, что вчерашняя игра и матч во вторник никак между собой не связаны: новый соперник и доказывать придется все заново: "Мы одно с другим не связываем. Есть конкретная игра. Еще раз подчеркну, что благодарен футболистам за то, что они выполнили то, что от них просили во встрече со сборной Саудовской Аравии. Свободно, спокойно играли, выдержали то давление, которое на них оказывает матч открытия. Игра с Египтом будет совершенно другой. И к ней тоже надо будет скрупулезно подготовиться. Понятно, считать мы все умеем, но в футболе этого делать нельзя. Надо готовиться и давать максимальный результат."

Вторит Черчесову и Жозе Моуриньо: «Перед матчем мы говорили о том, что россияне были настроены пессимистично. И после одной игры нет повода быть чрезвычайно оптимистичными. Радуйтесь, это хорошая победа, хороший счет. Голы могут сыграть важную роль в виде разницы мячей. Но учитывайте, что саудовская команда выглядела разочаровывающе. Сборная Египта лучше саудовцев. А команда Уругвая сильнее египтян», – дал комментарии португалец Р-Спорт.

Изучать соперника планирует и автор дубля в ворота саудитов, Денис Черышев: "Посмотрим сборную Египта завтра внимательно, соперники идут по нарастающей. Египет на порядок сильнее, хотя на сегодняшний день не знаем, будет ли играть Салах. С ним, что говорить, египтяне более качественный футбол могут показать.", передает слова футболиста "Спорт день за днем".