Сегодня на ЧМ: всадники без головы, меню для гурманов и страсти по Салаху

Испанцы перед началом турнира лишились главного тренера: вот уже два дня как Хулен Лопетеги сидит дома в Испании, а Фернандо Йерро, по конспектам Лопетеги готовит "Фурию Роху" к главному матчу отборочного раунда. Трудно за два дня суметь привить команде свой стиль игры, поэтому легенде "Реала" будет вдвойне трудно. С одной стороны матч с португальцами - серьезнейший экзамен, с другой, в случае успеха заслуги все равно будут принадлежать Лопетеги, ну и игрокам, конечно. Справится ли Йерро с таким психологическим грузом, не станет ли выдвигать свои амбиции на первый план? В остальном у испанцев все очень хорошо: сильный состав, сыгранные линии и на каждой позиции исключительно звезды. Хотя и эти звезды знают, как больно было в Рио уступить 1:5 голландцам, сложив с себя полномочия чемпионов мира.

У португальцев свои проблемы - пара основных центральных защитников Пепе и Бруно Алвеш, если их возраст сложить вместе, смогла бы претендовать на пенсию по старости - 71 год на двоих. Опыта обоим не занимать, но скорости уже не те, да и Бруно имеет довольно авантюрный характер, который нередко оборачивается роковыми потерями. Еще один защитник Жозе Фонте также не молод - ему 34 года.

Ставку португальцы сделают на Роналду (больше, собственно, не на кого), но и тут плохая новость - в обороне испанцев играют партнеры КриРо по "Реалу", которые знают как играть против единственной суперзвезды португальцев.

Что предпримет Фернанду Сантуш? Выпустит ли сразу двоих нападающих или Андре Силва войдет в игру при неблагоприятном развитии событий? Фавориты во встрече - испанцы, но и португальцы получили козырь в виде отставки Лопетеги.

Уругвай и Египет будут биться не на жизнь, а на смерть хотя и ничья будет соперникам приемлемым результатом. Впереди встречи с Россией и Саудовской Аравией, а значит, в случае ничейного исхода, позиции команд будут равными. У Уругавая все здоровы и рвутся в бой - Кавани и Суарес уже готовы разорвать оборону "Фараонов", а вот Египет гадает на ромашке: выйдет ли Салах на поле или не выйдет. Причем в Египте этим занимаются абсолютно все: ТВ, радио, даже правительственные чины соревнуются в том, кто более точно назовет дату возвращения Салаха на поле. Мировые СМИ также опровергают опровержения друг друга - информация о состоянии здоровья Мо появляется раз в час и обычно двух видов: Салах будет играть с Уругваем, Салах не будет играть с Уругваем. Почему-то нигде нет третьего варианта: выйдет на замену.

Победа без Салаха над Уругваем даст Египту заряд уверенности, после которого египтяне могут смести и Россию и тем более Саудовскую Аравию. Поражение, по сути, мало чего поменяет - египтяне проведут еще два матча. Уругваю также что победа, что поражение, но генеральный план останется тем же - выход из группы.