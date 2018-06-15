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Компания Kellogg отзывает миллион упаковок хлопьев из-за сальмонеллы

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ФОТО: © Mario Anzuoni / Reuters / REUTERS

Компания Kellogg сообщила, что отзывает 1,1 миллион упаковок сухих завтраков Honey Smacks, поскольку они могут сожержать бактерию сальмонеллы.

Хлопья Honey Smacks, по словам предприятия, поступили в продажу на рынки США, Мексики, Коста-Рики, Гватемалы, Таити и Карибских островов. Опасность заражения обнаружила организация Centers for Disease Control (CDC), по словам которой, бактерия сальмонеллы может убить человека со слабой иммунную системой, пишет Postimees со ссылкой на «Би-Би-Си».

На данный момент в США с хлопьями связывают более 60 случаев заражения сальмонеллой в более 30 штатах.

Угроза сальмонеллы не касается другой продукции Kellogg.

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