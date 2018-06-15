Компания Kellogg отзывает миллион упаковок хлопьев из-за сальмонеллы
15. июнь 2018, 9:56
Компания Kellogg сообщила, что отзывает 1,1 миллион упаковок сухих завтраков Honey Smacks, поскольку они могут сожержать бактерию сальмонеллы.
Хлопья Honey Smacks, по словам предприятия, поступили в продажу на рынки США, Мексики, Коста-Рики, Гватемалы, Таити и Карибских островов. Опасность заражения обнаружила организация Centers for Disease Control (CDC), по словам которой, бактерия сальмонеллы может убить человека со слабой иммунную системой, пишет Postimees со ссылкой на «Би-Би-Си».
На данный момент в США с хлопьями связывают более 60 случаев заражения сальмонеллой в более 30 штатах.
Угроза сальмонеллы не касается другой продукции Kellogg.