Компания Kellogg отзывает миллион упаковок хлопьев из-за сальмонеллы

Хлопья Honey Smacks, по словам предприятия, поступили в продажу на рынки США, Мексики, Коста-Рики, Гватемалы, Таити и Карибских островов. Опасность заражения обнаружила организация Centers for Disease Control (CDC), по словам которой, бактерия сальмонеллы может убить человека со слабой иммунную системой, пишет Postimees со ссылкой на «Би-Би-Си».