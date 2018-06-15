пт, 15.06.2018
"Эстонская политика - это война одних комсомольцев с другими" Таави Минник
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Стресс в сезон отпусков: каждый второй житель Эстонии работает за отдыхающих коллег

Стресс в сезон отпусков: каждый второй житель Эстонии работает за отдыхающих коллег

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Стресс. Иллюстративное фото

ФОТО: Урмас Луйк/Pärnu Postimees

В результате свежего исследования CVKeskus.ee выяснилось, что 44% жителей Эстонии этим летом в период отпусков должны выполнять работу и за отдыхающих коллег. В основном работникам приходится заменять от одного до двух коллег, однако есть и такие, которые должны взять на себя работу более пяти коллег.

«В начале лета мы провели исследование относительно рабочей нагрузки и спросили,  обязанности скольких коллег работники должны выполнять летом. Почти половина отвечавших (44%) признались, что в период отпусков выполняют и трудовые обязанности коллег, - сказал менеджер по коммуникации в регионе Балтии крупнейшего в Эстонии портала поиска работы Хенри Аувяэрт.  - Отказаться от обязанности выполнять работу отдыхающего коллеги работнику, по сути, невозможно, поэтому в летний период нужно считаться с повышенной нагрузкой и стрессом. Увеличение рабочей нагрузки зависит от того, насколько сложно взять на себя обязанности коллеги – чем больше на предприятии т. н. незаменимых людей, тем больше усложняется ситуация в период отпусков или при неожиданном уходе незаменимого работника».

По словам Хенри Аувяэрта, из-за отпусков больше всего увеличивается рабочая нагрузка в секторах механики и техники, ассистирования и продаж – в этих сферах в летний период не менее половины работников должны заменять коллег. Больше всего коллег на одного работника приходится заменять работникам сектора механики и техники, где 12% респондентов ответили, что должны выполнять обязанности более пяти коллег.

Меньше всего должны заменять коллег работники по обслуживанию клиентов и сектора общественного питания - в этих сферах на летние месяцы нанимают временную дополнительную рабочую силу, что, по всей видимости, ограничивает и рост нагрузки имеющихся работников.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ