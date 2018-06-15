Стресс в сезон отпусков: каждый второй житель Эстонии работает за отдыхающих коллег

«В начале лета мы провели исследование относительно рабочей нагрузки и спросили, обязанности скольких коллег работники должны выполнять летом. Почти половина отвечавших (44%) признались, что в период отпусков выполняют и трудовые обязанности коллег, - сказал менеджер по коммуникации в регионе Балтии крупнейшего в Эстонии портала поиска работы Хенри Аувяэрт. - Отказаться от обязанности выполнять работу отдыхающего коллеги работнику, по сути, невозможно, поэтому в летний период нужно считаться с повышенной нагрузкой и стрессом. Увеличение рабочей нагрузки зависит от того, насколько сложно взять на себя обязанности коллеги – чем больше на предприятии т. н. незаменимых людей, тем больше усложняется ситуация в период отпусков или при неожиданном уходе незаменимого работника».