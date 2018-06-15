Искуственный интеллект определил победителя чемпионата мира
15. июнь 2018, 10:15
Бельгийские и немецкие ученые провели масштабное исследование с помощью искуственного интеллекта, подтвердив старое правило - в футбол играют 90 минут, а побеждают немцы. Ну, или по крайней мере выходят в финал, передает Postimees.
Исследовав 100 000 игр, а также различные политэкономические аспекты стран-участниц: ВВП, численность населения, место в рейтинге ФИФА, возраст игроков, достижения и т.д., ученые пришли к выводу, что основными претендами на победу в ЧМ являются команды Испании (17,8%) и Германии (17,1%).
За испанцами и немцами следует Бразилия (12,3%), а также Франция (11,2%) и Бельгия (10,4%). Семь процентов получили Аргентина и Англия, а Хорватия, Колумбия, Португалия менее двух процентов.