Искуственный интеллект определил победителя чемпионата мира

Исследовав 100 000 игр, а также различные политэкономические аспекты стран-участниц: ВВП, численность населения, место в рейтинге ФИФА, возраст игроков, достижения и т.д., ученые пришли к выводу, что основными претендами на победу в ЧМ являются команды Испании (17,8%) и Германии (17,1%).

За испанцами и немцами следует Бразилия (12,3%), а также Франция (11,2%) и Бельгия (10,4%). Семь процентов получили Аргентина и Англия, а Хорватия, Колумбия, Португалия менее двух процентов.