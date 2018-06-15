пт, 15.06.2018
Если это не уничтожение производительности эстонского народа, то что это? Айвар Пау
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Исторический момент: в Эстонии рассмотрят уникальное судебное дело

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ФОТО: NICOLAS DATICHE/SIPA/NICOLAS DATICHE/SIPA

В ближайшие месяцы в эстонском суде будет рассмотрено на первый взгляд обычное дело – консультант обратился в суд с трудовым договором, поскольку считает, что ему не заплатили в соответствии с требованиями. Но особенным спор на миллионы евро делает то, что требуют передать криптовалюту, и во всей Европе это будет первое судебное дело, которое касается ICO, передает Postimees со ссылкой на Äripäev.

По словам присяжного адвоката Олави-Юри Луйка, составлять иск было тяжело, поскольку полностью отсутствует практика подобных дел. Передачу криптовалюты еще не требовали как в эстонских, так и в европейских судах.

Подробнее читайте на Äripäev.

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