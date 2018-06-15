Исторический момент: в Эстонии рассмотрят уникальное судебное дело

В ближайшие месяцы в эстонском суде будет рассмотрено на первый взгляд обычное дело – консультант обратился в суд с трудовым договором, поскольку считает, что ему не заплатили в соответствии с требованиями. Но особенным спор на миллионы евро делает то, что требуют передать криптовалюту, и во всей Европе это будет первое судебное дело, которое касается ICO, передает Postimees со ссылкой на Äripäev.