пт, 15.06.2018
"Данный отрезок постановки не восхваляет советский режим, а рассказывает о конкретном периоде истории" Владимир Свет
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
ЧМ 2018
Экономика
За рубежом
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Сависаар приостановил свои депутатские полномочия

Сависаар приостановил свои депутатские полномочия

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Эдгар Сависаар.

ФОТО: Sander Ilvest

Таллинская городская избирательная комиссия приостановила на три месяца полномочия Эдгара Сависаара в качестве депутата городского собрания.

Полномочия Сависаара приостановлены на основании его личного заявления до 15 сентября 2018 г сообщает Раэпресс. На это время обязанности депутата будет исполнять Олле Кооп.

Олле Кооп представляет в городском собрании Союз Отечества и РесПублики, поскольку Сависаар стал депутатом, получив личный мандат, а его избирательный союз не преодолел  избирательный порог и потому не имеет замечающих депутатов. В таком случае замещающим становится лицо из списка дополнительных мандатов.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ