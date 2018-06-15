Сависаар приостановил свои депутатские полномочия

Полномочия Сависаара приостановлены на основании его личного заявления до 15 сентября 2018 г сообщает Раэпресс. На это время обязанности депутата будет исполнять Олле Кооп.

Олле Кооп представляет в городском собрании Союз Отечества и РесПублики, поскольку Сависаар стал депутатом, получив личный мандат, а его избирательный союз не преодолел избирательный порог и потому не имеет замечающих депутатов. В таком случае замещающим становится лицо из списка дополнительных мандатов.