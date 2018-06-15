С приближением выборов появляется все больше законопроектов «с диагнозом»

По словам председателя социал-демократов Евгения Осиновского, в связи с приближением выборов политики меньше обычного могут быть сосредоточены на своей основной работе. «Обычно с приближением выборов учащается появление таких законопроектов, по поводу которых в правительстве не должны высказывать свое мнение ни министры юстиции и обороны, ни министр экономики. Больше говорит министр здравоохранения, поэтому часто возникает ощущение, что речь идет о каком-то диагнозе, а не о решение проблем по существу», - сказал Осиновский.

«Как показали последние дни, такие законопроекта часто выдвигает не только оппозиция, но и коалиция, что говорит о том, что в парламенте больше занимаются выборами, чем делами по существу. В плане инициативы по большинству крупных тем уже все сделано», - добавил лидер соцдемов.

Важный государственный бюджет

Самым главным законом, который предстоит принять парламенту, будет государственный бюджет. Изначально не видно, что с этим могут возникнуть проблемы, но премьер-министр Юри Ратас должен попытаться сохранить свою фракцию, а некоторые члены которой на последних голосованиях не придерживались партийной дисциплины.

Однако в плане госбюджета есть и другие идеи. Например, по словам председателя фракции EKRE Мартина Хельме, было бы лучше, если бы Рийгикогу не принял предвыборный государственный бюджет. «Законы Эстонии предусматривают, что если госбюджет на текущий год не принят к 1 марта, то объявляются внеочередные выборы. Но их не будет, поскольку приближаются очередные», - сказал Хельме и добавил, что новой правительственной коалиции так и так придется исправлять ошибки своих предшественников.

Председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер, естественно, не считает это разумной идеей: «Формально-юридически можно сказать, что не нужно, но, по сути, государственный бюджет все же нужно принять. Каждый понимает, что с позиции нормальной работы государства мы не можем себе позволить, чтобы госбюджет не был принят до выборов».

И хотя и, по словам члена фракции Партии реформ Кристена Михала, в коалиции есть сложности с голосованием по законопроектам, он верит, что бюджет будет принят: «На сегодня сотрудничество по пособиям двух меньших партнеров по коалиции с Центристской партией уже исчерпано. Для увеличения своей значимости они должны пойти на уступки и найти по время переговоров по госбюджету иллюзорные выигрышные темы».

Во время осенней сессии для председателя коалиции лакмусовой бумажкой может стать законопроект о выделении средств церквям, второе чтение которого прервали на прошлой неделе. Как мы помним, это сделали шестью голосами центристов, хотя это было важно для их партнера по коалиции Isamaa. Если осенью голоса соберут, то не стоит переживать и за государственный бюджет.

По словам председателя Isamaa Хелира-Валдора Сеэдера, моральная обязанность страны - решить этот вопрос: «Правительство достигло договоренности, что церкви откажутся от своих требований, зная, что правительство компенсирует это финансово». Известно, что в том же виде законопроект в производство не вернется, поскольку вместо фонда реформы собственности ищут другой источник покрытия.

Для социал-демократов осенью будут два важных законопроекта. Одни из них касается пенсионной реформы, и он свяжет время выхода на пенсию с предполагаемой продолжительностью жизни, что сделает выход на пенсию более гибким и снизит зависимость пенсии от размера зарплаты. Весной этот законопроект прошел первое чтение.

Значительный общественный интерес

Позавчера первое чтение прошел также крайне важный для соцдемов законопроект об изменении системы родительских компенсаций. Изменения дадут родителям возможность 60 дней находиться вместе в родительском отпуске и в то же время получать компенсацию. Также появится возможность использовать родительскую компенсацию по дням.

СМИ важно, чтобы осенью был принят и Закон о защите личных данных, в котором формулировка "значительный общественный интерес" была заменена на "общественный интерес". Для этого министр юстиции Урмас Рейнсалу вчера отправил в Рийгикогу новый вариант закона.